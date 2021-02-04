Оппозиция Украины начала процедуру по импичменту Зеленскому

Партия Медведчука не намерена сдаваться без боя

Члены партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" начали собирать подписи в поддержку импичмента Владимиру Зеленскому. Местным партийным организациям поручено объяснить народу, почему нужно лишить президента власти.

Об этом сообщили в пресс-службе объединения. Причиной такого решения партии стал запрет на трансляцию ряда телеканалов. Глава политсовета организации Виктор Медведчук уже говорил о том, что существуют доказательства того, что лидер нарушил конституцию и законы Незалежной, передает РИА "Новости". 

Ранее указом Зеленского телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK перестали выходить в эфир. Теперь украинцы могут посмотреть их лишь на "Ютубе". Киев обвинил телеканалы в "пропаганде, финансируемой страной-агрессором", не приведя никаких доказательств. 

Эксперты же полагают, что Зеленский может лишиться власти за такое необдуманное решение. 

Полина ИВАНОВА

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