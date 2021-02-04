Польша упрекнула США за позицию по "Северному потоку - 2"

Польша упрекнула США за позицию по "Северному потоку - 2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Варшава разочарована мягкой политикой Байдена в отношении Москвы

В Польше обеспокоены сообщениями о том, что новая администрация Белого дома планирует отменить санкции против "Северного потока – 2". Сенатор Мария Коц упрекнула президента Джо Байдена в непоследовательности, отметив, что разочарована невыполненными обещаниями, данными им ранее.

По словам Коц, западные политики нередко делают резкие заявления в адрес Москвы, но в итоге действуют без необходимой вовлеченности. Так, президент США обещал проводить жесткую политику в отношении России, но после инаугурации стал говорить совсем другое.

Сенатор подчеркнула, что Польша заинтересована в остановке "Северного потока – 2", чтобы Европа не стала "заложником России". Москва в случае завершения проекта получит мощный инструмент давления на другие страны, который ей передаст Берлин. Именно Германия подрывает европейскую солидарность, заключила Мария Коц в интервью Polskie Radio.

Вашингтон согласился на отмену санкций против трубопровода, но только если Берлин выполнит ряд условий. Тем временем в США требуют от Байдена введения новых ограничений.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Гость
Видимо кто то из бункера нашему президенту mr. JOE BIDEN хорошо отсасывает или подлизывает, что он так любезно разрешил достроить газопровод
сынок бидона и отсасывает папе бидону
тоже хочет в этот бизнес влезть
вам при таком раскладе только у бени <цензура> остается
Гость
Ответить
Видимо кто то из бункера нашему президенту mr. JOE BIDEN хорошо отсасывает или подлизывает, что он так любезно разрешил достроить газопровод
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