Варшава разочарована мягкой политикой Байдена в отношении Москвы

В Польше обеспокоены сообщениями о том, что новая администрация Белого дома планирует отменить санкции против "Северного потока – 2". Сенатор Мария Коц упрекнула президента Джо Байдена в непоследовательности, отметив, что разочарована невыполненными обещаниями, данными им ранее.

По словам Коц, западные политики нередко делают резкие заявления в адрес Москвы, но в итоге действуют без необходимой вовлеченности. Так, президент США обещал проводить жесткую политику в отношении России, но после инаугурации стал говорить совсем другое.

Сенатор подчеркнула, что Польша заинтересована в остановке "Северного потока – 2", чтобы Европа не стала "заложником России". Москва в случае завершения проекта получит мощный инструмент давления на другие страны, который ей передаст Берлин. Именно Германия подрывает европейскую солидарность, заключила Мария Коц в интервью Polskie Radio.

Вашингтон согласился на отмену санкций против трубопровода, но только если Берлин выполнит ряд условий. Тем временем в США требуют от Байдена введения новых ограничений.