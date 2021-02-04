Байден приостановил вывод войск США из Германии

Байден приостановил вывод войск США из Германии
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Пентагону поручено провести переоценку ситуации в мире

Новая администрация Белого дома замораживает вывод американских военных из Германии. Вашингтон ждет от Пентагона полной оценки позиций США в мире. Об этом сообщил советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, сегодня глава государства объявит, что министр обороны Ллойд Остин проведет пересмотр положения штатовских сил на мировой арене, передает РИА "Новости".

"На время этого анализа мы заморозим любую передислокацию войск из Германии", – заявил Салливан.

Таким образом, стало известна одна из тем первого выступления Байдена позднее 4 февраля в Госдепе.

Напомним, покинувший пост президента Дональд Трамп в прошлом году уведомил Берлин о планах передислоцировать часть контингента Пентагона из ФРГ. Отмечалось, что около 6,4 тыс. американских военнослужащих вернутся в США, примерно 5,6 тыс. отправятся в Италию и Бельгию. Одновременно в Германии должны остаться максимум 25 тыс. солдат и офицеров Пентагона.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Гость
ну да. рабов можно кормить вовремя, давать им немного полазить по деревьям ...
как говорится bydlo обыкновенное
кто по гилякам скачет все видят :))
Гость
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Гость
Освободи себя сам, мне моей свободы хватает, работаю, ем, пью, гуляю, на
ну да. рабов можно кормить вовремя, давать им немного полазить по деревьям ...
как говорится bydlo обыкновенное
Гость
Ответить
какой марш бросок???Без памперсов и туалетной бумаги ,,они,, и километра не сделают.
Гость
Ответить
Гость
рано или поздно надо же вас освободить от бункерной плесени ?
Освободи себя сам, мне моей свободы хватает, работаю, ем, пью, гуляю, на
Гость
Ответить
Гость
Марш-бросок на Москву??? Тф серьезно в это веришь??? Соверши марш-бросок головой об стену, это будет тоже самое
рано или поздно надо же вас освободить от бункерной плесени ?
Гость
Ответить
Гость
Они понадобятся для поддержки Бундесвера в марш-броске на москву.
Марш-бросок на Москву??? Тф серьезно в это веришь??? Соверши марш-бросок головой об стену, это будет тоже самое
Гость
Ответить
Они понадобятся для поддержки Бундесвера в марш-броске на москву.
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