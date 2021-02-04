Киеву посоветовали позаимствовать в Штатах вакцину, гимн, флаг и лидеров Black lives matter

Украина должна перейти на все американское и отстать от России. С таким предложением к киевскому режиму выступил член Совфеда России Алексей Пушков.

По его мнению, постмайданной Незалежной уже пора все российское заменить на американское – атомное топливо, нефть, бензин. Также ревизии следует подвергнуть воду, воздух, баклажаны, учебники и пособия по смене пола. Помимо этого, украинские власти могут перенять штатовское телевидение и национальных лидеров США.

"Линкольн или Рузвельт будут восприняты в той же Польше куда лучше Бандеры", – написал российский сенатор в своем телеграм-канале.

Взять у американцев он предложил украинцам и вакцину от коронавируса ("если дадут"), и флаг, и гимн.

"А главное – газ, чтобы наконец отстать от России и отапливаться остатками сланцевого газа, пока он еще есть и (президент США Джо) Байден его не совсем запретил", – призвал Пушков.

Еще руководство соборной может в качестве "протестунов" позаимствовать у Штатов активистов Black lives matter, чтобы совсем слиться с Америкой.

"А когда они придут к Раде и в своей манере потребуют: "Мы хотим все!", выйдут к ним "слуги народа" и гордо так, самостийно изрекут: "А у нас уже ничего и нет..."", – подвел черту сенатор.

Ранее сегодня деятели Незалежной объявили о планах полностью отказаться к 2030 году от поставок ядерного топлива для местных АЭС из России, заменив его американскими ТВЭЛами. Также в Киеве строят планы интегрировать советскую энергосистему с европейской.

Единственное, пока постмайданные вожди почему-то не хотят избавиться от трубы Уренгой-Помары-Ужгород.

