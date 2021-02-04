Украине предложили заменить в стране все российское на американское

Украине предложили заменить в стране все российское на американское
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киеву посоветовали позаимствовать в Штатах вакцину, гимн, флаг и лидеров Black lives matter

Украина должна перейти на все американское и отстать от России. С таким предложением к киевскому режиму выступил член Совфеда России Алексей Пушков.

По его мнению, постмайданной Незалежной уже пора все российское заменить на американское – атомное топливо, нефть, бензин. Также ревизии следует подвергнуть воду, воздух, баклажаны, учебники и пособия по смене пола. Помимо этого, украинские власти могут перенять штатовское телевидение и национальных лидеров США.

"Линкольн или Рузвельт будут восприняты в той же Польше куда лучше Бандеры", – написал российский сенатор в своем телеграм-канале.

Взять у американцев он предложил украинцам и вакцину от коронавируса ("если дадут"), и флаг, и гимн.

"А главное – газ, чтобы наконец отстать от России и отапливаться остатками сланцевого газа, пока он еще есть и (президент США Джо) Байден его не совсем запретил", – призвал Пушков.

Еще руководство соборной может в качестве "протестунов" позаимствовать у Штатов активистов Black lives matter, чтобы совсем слиться с Америкой.

"А когда они придут к Раде и в своей манере потребуют: "Мы хотим все!", выйдут к ним "слуги народа" и гордо так, самостийно изрекут: "А у нас уже ничего и нет..."", – подвел черту сенатор.

Ранее сегодня деятели Незалежной объявили о планах полностью отказаться к 2030 году от поставок ядерного топлива для местных АЭС из России, заменив его американскими ТВЭЛами. Также в Киеве строят планы интегрировать советскую энергосистему с европейской.

Единственное, пока постмайданные вожди почему-то не хотят избавиться от трубы Уренгой-Помары-Ужгород.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Да они уже заменили, продали свою промышленность, экономику, независимость, землю, культура в стадии замены учебники по лесбесу для детей уже завозят. Осталось латиницу ввести и на английский перейти и все, уроды созрели.
как хорошо что у вас английский язык знает в лучшем случае 1% популяции.
поэтому вы и за границей выглядите как беременные бабуины
Гость
Ответить
Да они уже заменили, продали свою промышленность, экономику, независимость, землю, культура в стадии замены учебники по лесбесу для детей уже завозят. Осталось латиницу ввести и на английский перейти и все, уроды созрели.
крым наш
Ответить
Гость
к сожалению, вонючего восточного соседа, который как алкаш лезет со своим русским мирком трудно поменять.
только хорошо обученные парни ВСУ по стандаотам НАТО смогут сохранить Украину от чурок
не смогут
Гость
Ответить
к сожалению, вонючего восточного соседа, который как алкаш лезет со своим русским мирком трудно поменять.
только хорошо обученные парни ВСУ по стандаотам НАТО смогут сохранить Украину от чурок
Гость
Ответить
мне жаль обыкновенных людей,которых превращают в рабов,без их согласия.
Может случится чудо и вся нечисть сгинет,как это было в фильме -,,Через тернии к звёздам,,
Гость
Ответить
Население там надо поменять...
1
новости партнеров

Эстония устроила истерику из-за российского Ил-76МД

Посла нашей страны вызвали в МИД

Пушков высказался о российском наказании для Латвии

Рига может не рассчитывать на помощь Москвы с транзитом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей