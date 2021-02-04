Россия может вернуться в Договор по открытому небу

Все зависит от действий США

Россия может вернуться в Договор по открытому небу, если США будут готовы выполнять условия соглашения, которое они покинули. Об этом рассказал дипломат Константин Гаврилов.

По его словам, пока Москва продолжит действовать в рамках договора, несмотря на то, что процедура по выходу из него уже запущена. Пока погода не позволяет принимать полеты, но в феврале-марте это будет возможно. 

В США же тем временем раздумывают о том, стоит ли возвращаться в ДОН, пишет "КоммерсантЪ". 

Полина ИВАНОВА

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