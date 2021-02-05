"Очередной фюрер": в России ответили на угрозы Байдена Путину

"Очередной фюрер": в России ответили на угрозы Байдена Путину
Джо Байден. Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новоиспеченный президент США сделал смелое заявление

Джо Байден похвалился якобы жестким разговором с российским лидером Владимиром Путиным.

Выступая в Госдепе, глава Штатов заявил, что сделал толстый намек российской стороне о том, что Вашингтон больше не будет прогибаться под Москву. Якобы об этом он сказал в разговоре с президентом РФ. Байден добавил, что теперь нашу страну заставят платить за "агрессию", а также кибератаки и пресловутые вмешательства в выборы, пишет сайт телеканала "360". Причем делать это будут без колебаний.

Байден не упустил возможности пройтись по Дональду Трампу. Он заявил, что не будет поступать, как его предшественник и оставлять действия РФ без ответа, пишет РИА Новости.

В России на угрозы Байдена Путину ответили. В Сети народ с сарказмом обсуждает выступление политика.

"Ничего нового под солнцем: очередной фюрер считает всю планету зоной "жизненных интересов своего народа", "А ведь этот старый маразматик легко может перепутать чемоданчик с кнопкой, с табуреткой!" "Россия вроде как уже переплатила, и уже пора взыскать должок",

– пишут читатели РИА Новости.

Ранее угрозами разразился советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он анонсировал ужесточение политики Штатов относительно России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

игорь
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Гость
Скорее врачи каждое утро ему рассказывает где он и что за кабинет куда его принесли санитары.
ему на радость
да хоть каждую минуту ему клизмы ставят))
ему более ничего может и не надо
играет оставшееся отведенное ему время ЖИТЬ
Гость
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Гость
ваш плешивый труп одной ногой в могиле.
и то что ждет его и его дружбанов выглядит незавидно
Ах как завидно тебе и страшно до безумия. Ведь если санкции снимут капец полный будет. Меня поражают мойщики сортиров в гейропе, которые уехали в 90-<цензура> в счастливую жизнь, а сейчас всеми руками чтобы в РФ только хуже было. Ведь иначе в <цензура> они себя чувствуют, а раньше были в фаворе, мол за границей работают. Поэтому всеми руками они только за тех кто страну будет разваливать. Да и вы тоже, у сгоревшей хаты сидите и радуетесь - "Ну ничего, у москаля зато свинья издохла". Что вы из себя представляете - "Придуманный народ, придуманная история ....". Вот что вас ждёт, это точно не позавидуешь.
Гость
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игорь
ну так он в 80 лет президент
это для него как ИГРУШКА побыть в кресле царском
и пусть весь мир Переплюется)) он жрет в овальном доме и да - ему приносят жрать и будут приносить пока еще живой
Скорее врачи каждое утро ему рассказывает где он и что за кабинет куда его принесли санитары.
Гость
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лучше в 80 быть президентом, чем в 68 быть куйлом.
игорь
Ответить
Гость
Отреж ее на куй и болеть не будет.
ну так он в 80 лет президент
это для него как ИГРУШКА побыть в кресле царском
и пусть весь мир Переплюется)) он жрет в овальном доме и да - ему приносят жрать и будут приносить пока еще живой
Гость
Ответить
ХОХЛЫ! вас уже давно назвали-любимой женой. В путь
Гость
Ответить
игорь
ему насрать на весь мир уже
что вы хотите от 80 летнего человека))
подумайте)) все вы людишки
он уже золотой гроб примеряет
а вот какой российский президент который царем себя мнит - ваша головная боль- и моя тоже
Отреж ее на куй и болеть не будет.
Гость
Ответить
Гость
ваш плешивый труп одной ногой в могиле.
и то что ждет его и его дружбанов выглядит незавидно
За нашего не переживай за себя переживай и всю подвальную кодлу как-бы их не укатали, надоедать начинают. Для особо тупых - наш хотя и сукин сын но он наш сукин сын а всех остальных учителей засланцев и американцев фонарные столбы ждут.
Гость
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ХОХЛЫ! ДЕРНИТЕ РУЧКУ УНИТАЗА.
Гость
Ответить
игорь
ему насрать на весь мир уже
что вы хотите от 80 летнего человека))
подумайте)) все вы людишки
он уже золотой гроб примеряет
а вот какой российский президент который царем себя мнит - ваша головная боль- и моя тоже
Черти уже вторую каталку подкатили, стоят, ругаются.
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