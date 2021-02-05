Соседи оттяпают у Украины часть территорий – эксперт

Соседи оттяпают у Украины часть территорий – эксперт
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжение"Критическая ситуация": Украина попросила у Белоруссии электроэнергию
На земли Незалежной покушаются со всех сторон

Утверждение закона об особом статусе Донбасса может обернуться для Украины серьезными территориальным потерями. Такого мнения придерживается экс-руководитель Следственного управления СБУ Василий Вовк.

Все дело в том, что такие привилегии для юго-восточной части Незалежной приведут к тому, что у других государств проснется аппетит на украинские земли.

По мнению Вовка, западные соседи (Польша и Румыния) начнут предъявлять права на украинские области. Таким образом, Незалежная станет стремительно распадаться и в итоге сожмется до размеров Киево-Черниговского княжества.

Выступая на ютуб-канале "Drozdov", украинский генерал подчеркнул, что его мнение – не праздные размышления, а позиция, которая подтверждается фактами и известной ему по долгу службы информацией.

К слову, антироссийская риторика на Украине не сбавляет обороты. Иронизируя над этой ситуацией, сенатор Алексей Пушков, предложил Незалежной заменить все российское на американское и отстать от нашей страны.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Хохлам можно островок на Днепре оставить, где запорожцы писали письмо турецкому султану, чтобы хохлы могли писать письма и челом бить Путину. Вся остальная земля хохлам была подарена добрыми русскими царицами и комиссарами, причём нерусскими.
игорь
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уже оттяпали непонящие историю свою знатоки))
вспомните 91 год и СССР
сколько оттяпали украли земель))
Гость
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Да там уже очередь стоит. Если вспомнить границы 1913 года то вся западная Украина это кандидаты на раздачу. Польша, Румыния, Венгрия уже есть. Поленья конечно для вида поломаются немного -мол демократия ЕС и т.д. но тихой сапой все заберут не откажутся, ну а восток Украины это Российские земли, от Украины останется их земля до Переясловской Рады.
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