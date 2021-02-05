"Жизнеспособный проект": "Северный поток-2" оценили в Польше

"Жизнеспособный проект": "Северный поток-2" оценили в Польше
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Ни санкции США, ни другие события не смогли остановить прокладку газопровода

Строительство "Северного потока-2" подходит к концу. Это констатировал польский эксперт Центра восточных исследований Шимон Кардащ. Американские санкции он считает эффективным инструментом, однако в данном случае они не сработали.

Все, чего удалось достичь США с помощью рестрикций, – это задержать реализацию проекта, указывает Кардащ. По его мнению, это не стало ударом для России, поскольку у нее были альтернативные маршруты поставки газа в Европу, а теперь есть и новое соглашение с Украиной по транзиту до 2024 года. Что касается Германии, то США, конечно, очень сильны, но в данном случае повлиять на российско-германское сотрудничество им не удалось.

"Что еще должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект все еще жизнеспособен",

признал Кардащ в интервью польскому изданию Interia. Он отметил, что полной уверенности в том, что "Северный поток-2" будет запущен, у него нет, но он все же полагает, что проект будет завершен уже в ближайшее время, "несмотря ни на что".

Ранее в Варшаве заметили смягчение позиции Вашингтона по "Северному потоку-2" и заявили о "разочаровании". При этом аналитики указывают, что в экономическом плане российский газопровод даже выгоден Польше, но она выступает против из политических соображений.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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игорь
но не ты же))
и не я
поэтому мне от этого проекта вообще НАСРАТЬ
буржуи себя пусть перестреляют
да, коллега. я то вообще уже не россиянин.
пришлось уехать.
игорь
Ответить
Гость
ротенберги и тимченки зато получают - разве этого мало ?
но не ты же))
и не я
поэтому мне от этого проекта вообще НАСРАТЬ
буржуи себя пусть перестреляют
Гость
Ответить
игорь
мне так эти проекты не нужны
я ведь от них НИЧЕГО не получаю лично)
а видеть как будут на нем капиталисты нажираться - так пусть лучше эти проекты заглохнут
ротенберги и тимченки зато получают - разве этого мало ?
Гость
Ответить
Повелитель хохлов
Проекту быть! хохлы и пшеки сосать!
сосать будешь ты. будет проект или не будет.
но сосать по любому будешь ты.
Повелитель хохлов
Ответить
Проекту быть! хохлы и пшеки сосать!
игорь
Ответить
мне так эти проекты не нужны
я ведь от них НИЧЕГО не получаю лично)
а видеть как будут на нем капиталисты нажираться - так пусть лучше эти проекты заглохнут
Гость
Ответить
А говорили, что только, если хохлам будет поступать. Да кому нужны эти нищие свинопоклонники. А пиндосы не хотят быть опущенцами, хотя похоже уже являются.
И старый маразматик бидон только может воздух портить и щёчками трясти.
Гость
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его похоронят потом.
США уже назвали СП-2 как piece of <цензура>
ГостьВадим
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Это,что то из области фантастики! <цензура>.т сами на себя и еще радуются этому. Подождем,когда мозги поплывут. Спасибо.
Гость
Ответить
Что и требовалось доказать...
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