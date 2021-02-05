Байден задумал разбить союз России и Китая

Байден задумал разбить союз России и Китая
Джо Байден. Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Америка хочет ослабить своих основных конкурентов

Новый лидер США Джо Байден уже определился с главными врагами. Ими стали Россия и Китай. По мнению известного политэксперта Бориса Межуева, пальма первенства в этом вопросе досталась Пекину.

Политолог считает, что в планах хозяина Белого дома внести раздор в сотрудничество России и Китая. Таким образом лидер американцев сумеет ослабить мощь этих держав. Байден уже заявил, что будет разговаривать с Пекином "с позиции силы", а Россию обязательно накажет ее "агрессивные действия".

Межуев отметил, что перед президентом США стоит немало задач. Обстановка в самом государстве требует пристального внимания первого лица Америки. При этом на внешнем пространстве американцев больше всего тревожат экономические достижения Китая, передает слова эксперта РИА "Новости". Отсечь от Пекина такого мощного партнера как Москва – одна из задач американской администрации.

Кстати, в России уже отреагировали на "жесткие" заявления Байдена в сторону нашей страны. Пользователи Сети окрестили президента Америки "очередным фюрером".

Ольга ФЕДОРОВА

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гость
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Гость
Господи, спаси америку, не забирай у этого старика остатки разума.
так джо авторучку в карман не мог сунуть,а как быть с ядерым чемоданчиком и ключиком?!
гость
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Гость
Деменция у Байдена прогрессирует видимо... маразм крепчает......
барак и хиллари,как там уши вашего ОСЛА?!
гость
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джо и вика,дырку от бублика получишь,а не разлад РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ!
Гость
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Это ему чайный гриб подсказал.
Гость
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Этот старичек каждый вечер кого то побеждает, потом получает укол от доброго санитара, кладет зубы в стаканчик и идет спать. А утром ему снова рассказывают кто он такой и как его зовут.
Анатолий Хмельницкий
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Для того, чтобы победить или Россию или Китай, надо бить их поодиночке. А на два фронта воевать не получиться. Прецеденты уже были. В этом плане Трамп поступал умнее, питаясь привлечь в союзники Россию для борьбы с Китаем.
Гость
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Байден задумал разбить союз России и Китая. Потом спросил Джен Псаки что такое Россия и что такое Китай, не республиканцы ли они. А про коронавирус в Америке он просто забыл из-за деменции. И вообще, он думает, что "деменция" - это такая греческая богиня.
репей
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У председателя Си и руководства КПК, я думаю, классовое чутьё не ослабло. Плюс ещё тот факт, что в последние годы Пиндостан вел себя в мире как взбесившийся павиан. И ещё видна их основная слабость - дутый финансовый пузырь, который неминуемо должен лопнуть. Поднебесная им в этом мастерски поможет и станет экономическим лидером мира!
Гость
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Китай главный торговый партнер пиндостана, погавкаться они могут, но торговлю нарушать не станут. Трамп уже это наглядно показал. Там вообще все просто так кроме денег.
Гость
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Деменция у Байдена прогрессирует видимо... маразм крепчает......
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