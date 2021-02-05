НАТО и Россия оказались на грани конфликта в Черном море

Войны удастся избежать, пока обе стороны придерживаются норм международного права

Военное присутствие сил НАТО у границ России на Западе любят объяснять "мерами поддержания мира и стабильности". При этом эксперты разного уровня призывают Москву более жестко реагировать на действия НАТО, в частности, на присутствие кораблей альянса в Черном море. Это опасно, так как может спровоцировать серьезный конфликт.

По мнению директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, присутствие натовских военных в Черном море может кому-то не нравиться, но с точки зрения международного права все законно.

"Например, находящиеся в данный момент в акватории корабли (эсминцы УРО "Дональд Кук" и "Портер") не превышают по суммарному тоннажу параметры, установленные в Конвенции Монтре 1936 года",

– пояснил Коротченко. Поэтому агрессивная реакция со стороны России будет в данном случае "нецелесообразной", настаивает он.

В то же время, если появится реальная угроза безопасности, России есть чем ответить и защититься: в регионе приведены в готовность современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитные ракетные системы, силы морской авиации.

"В руководстве Североатлантического альянса хорошо понимают, что в случае малейшей угрозы военной безопасности России корабли НАТО будут уничтожены в считанные минуты",

– уверен Коротченко.

Ранее экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ РФ, вице-адмирал Петр Святашов заявил, что американцев, которые "слишком по-хозяйски" ведут себя в Черном море, пора проучить. Коротченко с таким подходом не согласен. Он призвал выдержать проверку терпения и предпочесть войне пусть и худой, но мир, передает телеканал "360".

Ранее российское командование устроило показательные маневры в Черном море, когда в акватории появились американские эсминцы.