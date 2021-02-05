Но у противников газопровода есть шанс отыграться после завершения строительства

Евросоюз не может запретить проект "Северный поток-2". Это признал представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано. Никакие меры и санкции не помешают строительству газопровода, пока его поддерживает Берлин.

"Северный поток 2" – это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии",

– пояснил Стано РИА "Новости". Вместе с тем он дал понять, что завершение прокладки трубопровода не означает отсутствия препятствий для его эксплуатации. Для работы на территории ЕС газопровод должен отвечать всем требованиям европейского законодательства в области энергетики – на этом Еврокомиссия будет настаивать.

"Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза",

– отметил представитель ЕК, передает "Прайм".

В соответствии с принятым в Брюсселе Третьим энергопакетом, "Газпром" не сможет и управлять "Северным потоком-2" и заполнять трубу своим газом. Впрочем, в Германии уже придумали, как решить эту проблему.

Ранее в Польше сообщили, что "Северный поток-2", скорее всего, будет скоро достроен, несмотря на санкции США и возражения ряда стран ЕС.