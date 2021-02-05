Брюссель расписался в бессилии перед "Северным потоком-2"

Брюссель расписался в бессилии перед "Северным потоком-2"
Фото: Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Но у противников газопровода есть шанс отыграться после завершения строительства

Евросоюз не может запретить проект "Северный поток-2". Это признал представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано. Никакие меры и санкции не помешают строительству газопровода, пока его поддерживает Берлин.

"Северный поток 2" – это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии",

– пояснил Стано РИА "Новости". Вместе с тем он дал понять, что завершение прокладки трубопровода не означает отсутствия препятствий для его эксплуатации. Для работы на территории ЕС газопровод должен отвечать всем требованиям европейского законодательства в области энергетики – на этом Еврокомиссия будет настаивать.

"Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза", 

отметил представитель ЕК, передает "Прайм".

В соответствии с принятым в Брюсселе Третьим энергопакетом, "Газпром" не сможет и управлять "Северным потоком-2" и заполнять трубу своим газом. Впрочем, в Германии уже придумали, как решить эту проблему.

Ранее в Польше сообщили, что "Северный поток-2", скорее всего, будет скоро достроен, несмотря на санкции США и возражения ряда стран ЕС.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Репей
Ответить
И не надо мешать: вам же будет лучше. Не всем, конечно, но старой Европе определённо.
1
новости партнеров

"Жизнеспособный проект": "Северный поток-2" оценили в Польше

Ни санкции США, ни другие события не смогли остановить прокладку газопровода

Вам положена выплата до 5 тысяч рублей: как мошенники обманывают россиян

Злоумышленники маскируются под ЦБ РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей