В Кремле ответили на ультиматум Байдена

В Кремле ответили на ультиматум Байдена
Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В России не станут обращать особого внимания на подобные заявления

Громкое высказывание нового главы США Джо Байдена прозвучало как ультиматум. Это абсолютно неприемлемо, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Эти "менторские" заявления не дают основы для дальнейшего сотрудничества и звучат агрессивно. В России на них не станут обращать особого внимания, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Таков был ответ на слова американского лидера во время выступления в Госдепартаменте с программной речью. Коснувшись темы внешней политики, Байден тогда предупредил, что нашу страну заставят платить за все.

Среди главного, за что РФ призовут к ответу, президент США назвал "вмешательство" в американские выборы, "кибератаки" и "отравление" химическим оружием. Также он отребовал, чтобы сразу и без всяких условий был освобожден Алексей Навальный.

При этом советник главы Белого дома сказал, что принимаемые США меры вряд ли "остановят" Владимира Путина. Зато их последствия помогут достичь желаемого эффекта, добавилДжейк Салливан.

Ранее на чересчур смелое заявление нового главы Белого дома отреагировали россияне. Нелицеприятно высказавшись о Джо Байдене, они заявили, что Россия уже давно переплатила и "пора взыскать должок".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
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"Также он отребовал"- Полина Дорожкина
Гость
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Дедушка Джо по пиндосской привычке решил, что можно плевать на Международное право и гнуть своё. Только дедушка Джо не подумал, что прошло время пиратствовать и решать вопросы грубой силой, лишать должностей Генеральных прокуроров и освобождать из тюрем заключённых в независимых странах. Дедушка Джо до сих пор не понял, что Украина не Россия. Это на Украине он за взятку в 1 млрд. долларов мог снять Генерального прокурора. А вот в России освободить из тюрьмы мошенника ни за какие деньги у него не получится.
Гость
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Убогий старичек чем-то хочет запугать РОССИЮ ? Разберитесь в своей "Стране за лужей" , не вам требовать и топать ножкой , ВАШЕ ВРЕМЯ УШЛО!!!!
Гость
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Гость
КОГДА РОССИЯ ОТВЕТИТ ЭТИМ ПИНДОСАМ АДЕКВАТНО ?????? А ТО ПОСТОЯННО РОЖУ ОБИДНУЮ ДЕЛАЮТ В РОССИИ - МОЛ С НЕЙ УЛЬТИМАТИТАМИ РАЗГОВАРИВАЮТ - НАДО КАК И ОНИ НАГЛО ВЕСТИ СЕБЯ - НА ГОЛОВУ СЕЛИ ЭТИ ПИНДОСЫ МАРАЗМАТИКИ ----- РОССИЯ СЛАБА И ЗА ВОРОВСТВА ВО ВЛАСТИ
Из-за таких малолетних дурачков с птичьими мозгами как ты, которые с дивана готовы ядерную войну развязать, а потом у мамки на мороженое клянчат.
Гость
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КОГДА РОССИЯ ОТВЕТИТ ЭТИМ ПИНДОСАМ АДЕКВАТНО ?????? А ТО ПОСТОЯННО РОЖУ ОБИДНУЮ ДЕЛАЮТ В РОССИИ - МОЛ С НЕЙ УЛЬТИМАТИТАМИ РАЗГОВАРИВАЮТ - НАДО КАК И ОНИ НАГЛО ВЕСТИ СЕБЯ - НА ГОЛОВУ СЕЛИ ЭТИ ПИНДОСЫ МАРАЗМАТИКИ ----- РОССИЯ СЛАБА И ЗА ВОРОВСТВА ВО ВЛАСТИ
Гость
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Теперь наши небратья из 404 будут его приветствовать лозунгом:
- Слава геморрою!
Ответ:
- Деменции слава!
И после этого играть русскую народную песню "Хаз-булат удалой", а спящий Джо-деменция будет думать, что это пиндосский гимн (который, впрочем, благополучно с нее и содран).
Гость
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"он требовал, чтобы сразу и без всяких условий был освобожден Алексей Навальный"

Дайте ему свечей от геморроя, видать, расшалился застарелый, только следите, что бы он их не ел.
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