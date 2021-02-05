Никаких новых санкций: Боррель рассказал о реакции ЕС на ситуацию с Навальным

Никаких новых санкций: Боррель рассказал о реакции ЕС на ситуацию с Навальным
Фото: Stewart Kirby/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Возможные рестрикции не вызвали волнения в Москве, но выводы сделаны

Евросоюз не рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России в связи с решением суда по делу Алексея Навального. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, таких инициатив не поступало.

"На данный момент ни одно государство-член Евросоюза не внесло свои предложения",

– сказал Боррель на пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве 5 февраля. При этом еврокомиссар отметил, что на Совете глав МИД ЕС, а также на саммите ЕС в марте этот вопрос может быть поднят, передает РИА "Новости".

В ответ Лавров отметил, что это внутреннее дело Евросоюза – какие меры и когда принимать. В Москве же за последнее время привыкли к рестрикциям, не имеющим оснований.

"Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером",

предупредил Лавров. По его мнению, ситуация в отношениях Москвы и Брюсселя является "нездоровой", но Россия готова сотрудничать. Со своей стороны, Боррель заявил, что разногласия по одним вопросам не должны препятствовать решению других международных проблем.

Глава европейской дипломатии находится с официальным визитом в Москве впервые с 2017 года. Накануне за решение провести переговоры с РФ на Борреля накинулась представитель Польши в Европарламенте.

Ранее на Западе раскритиковали решение суда, заменившего условный срок блогеру Алексею Навальному по делу "Ив-Роше" на реальный. "Истерику" иностранных партнеров оценил Лавров.

Николай ВИКТОРОВ

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