Россия выслала трех европейских дипломатов

Россия выслала трех европейских дипломатов
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Их заметили на несогласованных акциях в Москве и Петербурге

Дипломаты из Германии, Польши и Швеции были высланы из России. Такое решение приняли из-за их участия в незаконном митинге в поддержку Алексея Навального.

Как сообщает издание EU Observer, об этом решении сообщиили во время пресс-конференции с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 

Указывается, что во время брифинга Лавров также высказал Боррелю свои претензии по поводу предполагаемых нарушений прав человека в Евросоюзе. 

В российском МИД подтвердили новость о том, что приняли решение о высылке дипломатов. Однако те страну еще не покинули – им предписано уехать из России в ближайшее время, сообщает РИА "Новости". 

По данным МИД, дипломаты участвовали в незаконных акциях 23 января. Сотрудники работали в генконсульствах Швеции и Польше в Санкт-Петербурге, а немецкий дипломат в посольстве Германии в Москве. 

Также в Министерство иностранных дел вызвали шведского посла, польского временного поверенного и немецкого посланника для заявления протеста и объявления о высылке дипломатов. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость
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Гость
Я никогда не поддерживал Навального. Но Полицай который лупит человека дубиной по лицу,в "запотевшем скафандре" пинающий ЖЕНЩИНУ в живот,или бьющий девушек,не имеет ни чести ни совести. Забывая что он обязан их защищать,за то что они его содержат .
Эта женщина сама бросилась идущему вперёд полицейскому ,когда его колено сгибалось,и в это время нарочно их сняли в телефон,чтобы показать каково российские законы. Неужели вы не видите ,что это подстоенно. В крови парень,кровь не настоящая,видно -это полстроенно. Надо опросить фотогр
офа
крым наш
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гость
апять наша раша у параша
ваша какла сосёт у бидона
гость
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апять наша раша у параша
Гость
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Напугали ежа голым задом .
Гость
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Правильно сделали.
Гость
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Я бы вообще выслал всех русских дипломатов из Европы чтобы землю не топтали
Гость
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Я никогда не поддерживал Навального. Но Полицай который лупит человека дубиной по лицу,в "запотевшем скафандре" пинающий ЖЕНЩИНУ в живот,или бьющий девушек,не имеет ни чести ни совести. Забывая что он обязан их защищать,за то что они его содержат .
Гость
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Совсем подонки обнаглели!
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