Зеленский продолжает расправу над неугодной оппозицией

Зеленский продолжает расправу над неугодной оппозицией
Владимир Зеленский. Фото: Edijs Palens/Xinhua/www.globallookpress.com
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Глава Незалежной хочет расколоть вторую по численности в Раде фракцию или вовсе ее запретить

Президент Украины Владимир Зеленский, закрывший по указке своих заокеанских кураторов три якобы пророссийских телеканала, кажется, решил не останавливаться на этом. Сейчас его Офис трудится над планом запрета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", поскольку киевский режим считает, что она работает на "врагов" в условиях гибридной войны. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал "Легитимный".

"Работать будут по схеме санкции через СНБО, как это есть сейчас по кейсу закрытия трех оппозиционных телеканалов. Есть также план расколоть ОПЗЖ", – говорится в сообщении.

Напомним, пан Зеленский на этой неделе ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в адрес депутата Верховной рады Тараса Козака (фракция ОПЗЖ, лидером которой является Виктор Медведчук), а также восьми компаний – учредителей телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Медиа после публикации указа президента были отключены буквально спустя пару часов.

В настоящий момент все вышеуказанные телеканалы перебрались на ютуб-платформу. Однако бесперебойно функционирующая постмайданная репрессивная машина намерена добиться от компании YouTube закрыть страницы неугодных режиму телеканалов.

Накануне ОПЗЖ заявила о начале процедуры по вынесению импичмента Владимиру Александровичу. Партия обвинила главу государства в целом ряде нарушений законодательства и Конституции страны, а также в введении цензуры.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Лис
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Ну, я думаю что даже самый упоротый бандерлог согласится, что Украина никакая не "свободная" - она под прямым внешним управлением заокеанского обкома, - и никакая не "демократическая", при полном восстановлении цензуры и преследования инакомыслящих а-ля СССР. Всё, игра в "незалежність" и "демократію" закончилась - начинается построение нацистского вассала Пиндостана. Ну что-ж - выводы будут сделаны. А пока, продолжайте скакать.
Гость
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Чувствую кончит этот актер гораздо хуже чем Янукович. Того хоть Россия вытащила а этого кота помойного кто спасать будет, американцы на него положат сразу.
Гость
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нашей власти тоже не мешало бы закрыть спонсировать еврейские ухомацы и остальные струи г..на
развели,понимаешь,болото и помойки в сми
гость
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у зели истерия сумашедшего и как день,диагноз прогресирует,довели такие как аваков с неонацисткими бандами--петлюра и махно "отдыхают".А кажись,ведь,ебреи недурной народец?!
Гость
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КУКЛА КЛОУН ДЕЛАЕТ ТО ЧТО ЕМУ ГОВОРЯТ НАЦИКИ - ИНАЧЕ ЕГО ВЫКИНУТ
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