В Европе отреагировали на высылку дипломатов из России

Варшава не согласна с мерами, принятыми Москвой в отношении европейских должностных лиц

МИД Польши намерен выслать российского дипломата Сергея Андреева в ответ на объявление персоной нон грата его западного коллеги.

Заместитель министра Марчин Пшидач 5 февраля вызвал посла в МИД, где выразил несогласие с высылкой дипломатов Швеции, Польши и Германии из России, пишет РИА "Новости".

Евросоюз призвал пересмотреть это решение. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал ответить на действия России, если она этого не сделает, сообщает РИА ФАН.

Европейские дипломаты были высланы за участие в несанкционированных митингах.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

России предсказали новые санкции из-за гибели "Боинга" MH17

На Москву будет военное давление по направлению Донбасса и Сирии

Никаких новых санкций: Боррель рассказал о реакции ЕС на ситуацию с Навальным

Возможные рестрикции не вызвали волнения в Москве, но выводы сделаны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей