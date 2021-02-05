Варшава не согласна с мерами, принятыми Москвой в отношении европейских должностных лиц

МИД Польши намерен выслать российского дипломата Сергея Андреева в ответ на объявление персоной нон грата его западного коллеги.

Заместитель министра Марчин Пшидач 5 февраля вызвал посла в МИД, где выразил несогласие с высылкой дипломатов Швеции, Польши и Германии из России, пишет РИА "Новости".

Евросоюз призвал пересмотреть это решение. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал ответить на действия России, если она этого не сделает, сообщает РИА ФАН.

Европейские дипломаты были высланы за участие в несанкционированных митингах.