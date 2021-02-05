Меркель задумалась о новых санкциях против России

Меркель задумалась о новых санкциях против России
Ангела Меркель. Фото: Schacht, Henning/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Берлин собрался наказать Москву за Навального, но твердо отстаивать "Северный поток-2" перед Вашингтоном

Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила приговор блогеру Алексею Навальному, назвав его "далеким от принципа верховенства права" и не исключила новой порции санкций в адрес России от Германии и Евросоюза в целом. Об этом глава немецкого правительства заявила во время онлайн-брифинга по итогам заседания Совета по обороне и безопасности Германии и Франции, где посвятила несколько минут российской проблематике.

"Мы осуждаем, разумеется, приговор против него, а теперь также и высылку дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц", – цитирует РИА "Новости" фрау Меркель.

Одновременно она подтвердила неуклонную позицию Берлина в связи с ситуацией по реализации проекта "Северный поток-2". По ее словам, о российской трубе они говорили "очень интенсивно". Канцлер отметила, что Европа должна отказаться от зависимости поставок газа исключительно из РФ, для чего и был принят Третий энергопакет ЕС.

С другой стороны, напомнила фрау Меркель, Германия и другие страны континента еще со времен холодной войны тесно сотрудничали с СССР, а потом с Россией по поставкам голубого топлива. Она сочла важным, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась транзитером нашего сырья. И в очередной раз раскритиковала санкции США в отношении участников проекта.

При этом немецкий канцлер отметила, что Берлин намерен вступить в переговоры по данной теме с американским президентом Джо Байденом. По ее мнению, расхождения в вопросе строительства "СП-2" не являются "столь серьезными, какими они кажутся".

"Я считаю, что в рамках мной озвученных условий мы сможем найти общее решение", – констатировала Меркель.

Ну и в целом, подчеркнула глава кабмина, с Москвой необходимо оставаться в "стратегическом диалоге", несмотря на разногласия по ряду вопросов, поскольку Россия остается соседом ЕС и необходимо сотрудничать по ситуации в Сирии, Ливии, Украине, Белоруссии, а также соглашений по разоружению.

Напомним, ранее в пятницу, 5 февраля, Москва выслала сразу трех дипломатов из Польши, ФРГ и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку Навального. Эти лица объявлены персонами нон грата. В Европе решили ответить РФ аналогичными мерами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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