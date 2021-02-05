Российский посол в Берлине вызван в МИД Германии

Ему представили позицию властей ФРГ на высылку немецкого дипломата из РФ

Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев вызван сегодня в МИД ФРГ. Послу РФ заявили "четкую" позицию Германии по высылке немецкого дипломата из России.

Как отметил источник РИА "Новости" во внешнеполитическом ведомстве ФРГ, Нечаева пригласили "на срочную беседу".

Ранее в пятницу, 5 февраля, Москва выслала и объявила персонами нон грата дипломатов из Германии, Польши и Швеции из России из-за их участия в несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального, которому суд заменил условное заключение на реальное по делу "Ив Роше".

Решение властей РФ по высылке глава МИД ФРГ Хайко Маас и канцлер Ангела Меркель назвали необоснованным. Министр иностранных дел Германии пригрозил ответными мерами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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