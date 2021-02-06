Украина обвинила Россию в катастрофе с электричеством

Украина обвинила Россию в катастрофе с электричеством
Фото: pixabay.com
В дефиците усмотрели руку Кремля

В Незалежной, недолго думая, нашли виновника сложившейся в стране катастрофической ситуации с электроэнергией. Украинская сторона заявила, что все дело в происках Москвы. Якобы это Россия пытается использовать "энергетические рычаги влияния".

Своими подозрениями поделился президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. Традиционно не подкрепив их сколько-нибудь внятными доказательствами.

По словам эксперта, который разместил в "Главреде" статью, запасы угля на ТЭЦ Незалежной истощились из-за того, что правительство не следит за этим. Кроме того, он не исключил, что к сложившейся ситуации приложила руку и Россия. Наша страна "активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния", - говорится в материале.

Эксперт признал, что вопрос можно решить, закупив электроэнергию у нашей страны либо Белоруссии. Это поможет предотвратить веерные отключения. При этом Гончар не преминул отметить, что это удар для Украины, которая будет вынуждена взывать о помощи к "стране-агрессору".

Ранее Незалежная уже обратилась к Белоруссии на фоне дефицита электроэнергии.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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Жгите кизяки длб б л я т ь!
Гость
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Как всегда, хохлы который год замерзают, да все никак не замерзнут.
Гость
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что-то хохлоботов тут до сих пор не видно
электричество кончилось?
Гость
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У этих хохлов в руководстве, хоть, есть умные, образованные люди? Вряд ли - одни бандерлоги!!!!
Гость
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Полная деградация умственного развития в незалежной, больше сказать нечего.
Гость
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У УКРОПОВ ХОЛОПОВ ВСЕГДА РОССИЯ БУДЕТ ВИНОВАТА - СВОЮ УСРАИНУ ПРОСРАЛИ ПРОДАЛИСЯ ПИНДОСАМ КАК ДЕШЕВКИ ПРОСТИ ТУТКИ
Гость
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Пусть Ахметов, главный отмывальщик денег в Украине не наживается на своей зеленой энергетике. Сам пусть и платит за нее вместе с чистопородными украинцами Яценюком и Гройсманым..
гость
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Дык,всякие <цензура> джамилёвы-нацибаты айдары электролинии взорвали,пусть спрашивают главного пахана авакова?!
Гость
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Зима наступила с руки Москвы ! И ночь приходит от руки Москвы !!! Когда бабы перестанут рожать по пьяне дебилов ?!!!
Антимайдан
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Косорукие хохлодебилы за что ни возмутся все у них через #Опу.
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