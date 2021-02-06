Украина обвинила Россию в катастрофе с электричеством

В дефиците усмотрели руку Кремля

В Незалежной, недолго думая, нашли виновника сложившейся в стране катастрофической ситуации с электроэнергией. Украинская сторона заявила, что все дело в происках Москвы. Якобы это Россия пытается использовать "энергетические рычаги влияния".



Своими подозрениями поделился президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. Традиционно не подкрепив их сколько-нибудь внятными доказательствами.

По словам эксперта, который разместил в "Главреде" статью, запасы угля на ТЭЦ Незалежной истощились из-за того, что правительство не следит за этим. Кроме того, он не исключил, что к сложившейся ситуации приложила руку и Россия. Наша страна "активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния", - говорится в материале.

Эксперт признал, что вопрос можно решить, закупив электроэнергию у нашей страны либо Белоруссии. Это поможет предотвратить веерные отключения. При этом Гончар не преминул отметить, что это удар для Украины, которая будет вынуждена взывать о помощи к "стране-агрессору".

Ранее Незалежная уже обратилась к Белоруссии на фоне дефицита электроэнергии.