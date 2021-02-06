После заявления немцев свое мнение озвучил Курц

Австрийский канцлер прокомментировал высказывания немецкой коллеги Ангелы Меркель относительно строительства "Северного потока – 2". Напомним, она заявила, что Берлин может ввести санкции против Москвы на фоне ареста блогера Алексея Навального, но газопровода это не касается. Себастьян Курц так же подчеркнул, что не видит смысла увязывать реализацию проекта и ситуацию с оппозиционером.



Политик также развеял мифы о "Северном потоке – 2", циркулирующие на Западе. Многие страны убеждены, что выгоден газопровод только России, однако это не так, заявил Курц, назвав проект "европейским" и позитивным. По словам канцлера, польза "Северного потока – 2" для стран ЕС, среди которых и Германия, и Австрия, очевидна. Об этом пишет Welt am Sonntag.

Между тем СМИ пишут, что с уходом Ангелы Меркель газопровод непременно ждет крах. Якобы новое немецкое правительство не будет церемониться с российским проектом и попросту от него откажется. Об этом пишет Блумберг. Автор статьи также предрек фрау канцлер тяжелые переговоры с главой Штатов Джо Байденом относительно "Северного потока – 2" и указал на растущие разногласия между странами.