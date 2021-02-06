Херсон и Мариуполь отойдут России: заявление Саакашвили

Херсон и Мариуполь отойдут России: заявление Саакашвили
Михаил Саакашвили. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший глава Грузии рассказал, чем может обернуться закрытие оппозиционных телеканалов на Украине

Михаил Саакашвили заявил, что решение президента Незалежной Владимира Зеленского, вероятно, приведет к плачевным последствиям. Речь идет о запрете вещания для нескольких телеканалов, которые, как сегодня сказал бывший комик, работали против Украины.

В эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера Саакашвили предрек Незалежной потерю территорий. Начал бывший губернатор Одесской области с того, что конфликт в Донбассе подобными действиями Зеленскому не остановить. Может стать только хуже.

"Будут стрелять гораздо больше",

считает Саакашвили.

Закончатся эти столкновения тем, что Мариуполь и Херсон станут российскими территориями, предупредил политик. Он обосновал это тем, что нашей стране якобы требуется "плацдарм", чтобы решить вопрос водную проблему Крыма и в целом содержать полуостров.

По мнению Саакашвили, Москва найдет причину для военной операции, чтобы захватить контроль над этими территориями.

Стоит отметить, что без различных обвинений с украинской стороны не проходит практически ни дня. Так, ранее Незалежная, столкнувшаяся с дефицитом электроэнергии, нашла в сложившейся бедственной ситуации руку Кремля.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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