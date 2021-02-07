В Японии вновь объявили российские Курилы "захваченной" территорией

В Японии вновь объявили российские Курилы "захваченной" территорией
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
В Токио хотят решить вопрос с островами как можно скорее

В Японии 7 февраля проходит съезд в так называемый День северных территорий. Во время мероприятия не обошлось без заявлений о том, что Страна восходящего солнца намерена "вернуть" Курильские острова и заключить с Россией мирный договор. 

Так, глава МИД Тосимицу Мотэги во время онлайн-обращения к съезду заявил, что проблема "северных территорий", как в Японии называют наши острова, самая сложная. С ней, по его словам, необходимо в кратчайшие сроки разобраться, передает РИА "Новости". 

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сожалеет о том, как сложилась ситуация. Глава правительства отметил, что Токио намерен продолжать и дальше вести диалог с Москвой по вопросу Итурупа, Кунашира, Шикотана и острова группы Хабомаи на основе договоренностей, к которым две страны пришли на саммите в Сингапуре в 2018 году, говорится в материале Jiji.com. 

Как пишет РИА "Новости", в этом году в повестку съезда вернули упоминание о том, что Курильские острова были "захвачены". При этом японцы не стали уточнять страну, которая, по их мнению, это сделала. О том, что "северные территории" оказались в "оккупации", сказал с трибуны съезда представитель от молодежи Юя Сато. Во время двух предыдущих съездов такая формулировка не использовалась, сообщалось лишь о том, что война завершилась более 70 лет назад, но мирный договор страны так и не подписали. 

День северных территорий в Японии приурочен к дате подписания Симодского трактата 1855 года. Тогда Токио получил от Российской империи четыре острова Курильской гряды. По результатам Второй мировой войны, территории вернулись в состав СССР, но Япония продолжает считать острова своими. После окончания боевых действий два государства не заключили мирный договор. В 1956-м Токио и Москва подписали Совместную декларацию, по которой СССР был готов после договора о мире рассмотреть вопрос передачи Хабомаи и Шикотана, судьба других островов не упоминалась. Сейчас же Москва не раз говорила о том, что вопрос принадлежности всех островов не актуален. 

На саммите в Сингапуре экс-премьер Японии Абэ Синдзо и президент РФ Владимир Путин договорились активизировать вопрос мирного договора. До этого Токио требовал сначала решить вопрос с островами, а лишь затем готов был подписывать соглашение. 

Полина ИВАНОВА

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Протестуй - не протестуй все равно получишь <цензура>.
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Как ни странно, но у Японии слишком короткая историческая память. Сколько раз, желая оттяпать у соседа - царской России и СССР часть территорий, японцы терпели поражения. Теперь они вновь своей неправедной настойчивостью стремятся изменить ход событий в свою пользу. Россия ясно ответила в обновлённой Конституции, что границы Российской Федерации нерушимы. Не понимать этого, значит ни о какой дружбе и о мирном договоре речи идти просто не может. На что они надеются? На Третью мировую войну? Но в ней победителей не будет! А напрягать зря соседей по территориям - им же дороже станет! Влад
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