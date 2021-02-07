На Украине испугались мести России за закрытие телеканалов

На Украине испугались мести России за закрытие телеканалов
Дмитрий Кулеба. Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев уже готовится к возможному ответу Москвы

Россия непременно ответит Украине за закрытие оппозиционных телеканалов, и реакция будет суровой. Так считают в Незалежной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страну ждать мести.

Министр заявил, что сейчас у Москвы есть более важные дела, несмотря на это Россия не оставит действия Зеленского без внимания, передает его слова "Страна.ua" со ссылкой на интервью изданию "Радио Свобода" (признано иноагентом в России). 

Кулеба добавил, что Киев должен хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. По его мнению, Россия уже сделала самую плохую вещь для Украины, то есть, сказал министр, "оккупировала территории". Однако украинцы должны быть готовы к постоянной борьбе, понимая, что ответ от России обязательно прилетит, отметил Кулеба. 

При этом министр иностранных дел Украины признался, что понятия не имеет, когда и как Россия отомстит. Но Киев все равно уже начал готовиться к тому, чтобы отразить возможные меры. 

В начале февраля на Украине прекратили вещание три телеканала "112 Украина", NewsOne и ZiK указом президента Владимира Зеленского. Депутат Верховной рады Тарас Козак, которому принадлежат каналы, заявил, что лидер пошел на такой шаг, потому что СМИ мешали ему врать. Теперь эксперты полагают, что Зеленский может лишиться власти. В России сочли, что он проявил слабость. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Бандерлогия - крупное месторождение идиотов
Гость
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Вот сразу видно, что человек не МГИМО заканчивал, а максимум урок международных отношений в Львовском ПТУ! В подаче материала , оперирует сленгом гопника из подворотни, ну что это " ответ прилетит" ! Когда такие личности занимают пост главы МИДа, поневоле задумаешься в адекватности того кто его назначил на эту должность!
М
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Гость
Чесно говоря не понял, почему Россия должна мстить Украине за то, что она закрыла украинские телевизионные каналы. России, по моему, должно быть вообще пофиг, хоть пускай оставляют один канал - Квартал 95 и демострируют там только сериал Слуга народа...
согласен на счет отмщения и каналов,вот только им и каналы то не нужны,зачем смотреть квартал по тв когда они сами стали живыми участниками этого квартала а некоторые из них даже знаменитым пианином
Гость
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Гость
а как она может отомстить ? если только рвануть пуканами путиноидов-ватников :)))))
Чесно говоря не понял, почему Россия должна мстить Украине за то, что она закрыла украинские телевизионные каналы. России, по моему, должно быть вообще пофиг, хоть пускай оставляют один канал - Квартал 95 и демострируют там только сериал Слуга народа...
Гость
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Гость
На фиг вы долбанутые бандеровцы нужны России. Вот если подымете восстание против фашистов и нациков тогда поможет.
А Вы не нужны вообще никому. Вас на органы и то не примут - больные потому что
Гость
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На фиг вы долбанутые бандеровцы нужны России. Вот если подымете восстание против фашистов и нациков тогда поможет.
Гость
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Гость
а как она может отомстить ? если только рвануть пуканами путиноидов-ватников :)))))
если говорить откровенно то пуканы у свиноагроколхоза (бывшая усср) рвутся так со времен муйдана что все уже привыкли на земном шарике,забрызгали не только себя но и своих хозяев за лужей
до сих пор лезут на российск сми чтоп в очердной раз продемонстрировать как они научились рвать пуканы
их вроде никто не зовет и не спрашивает ни о чем,дустом сыпят,но нет,ползут на свет,мрут но ползут
Гость
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а как она может отомстить ? если только рвануть пуканами путиноидов-ватников :)))))
крым наш
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дебилы б""""""ь
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