Соловьев прояснил решение Амстердама по Киеву в деле MH17

Соловьев прояснил решение Амстердама по Киеву в деле MH17
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Суд Нидерландов показал своему парламенту "козью морду", уверен телеведущий

Асмтердам, несмотря на требования парламента страны, не стал расследовать действия Украины в деле о крушении "Боинга" над Донбассом в 2014-м, то есть изучать факт того, что небо не было закрыто киевскими властями. Это решение прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьев. 

Журналист не поразился такому исходу событий. По его словам, Запад с самой первой минуты происшествия решил во что бы то ни стало обвинить Россию в авиакатастрофе, а не выяснить правду. Соловьев подчеркнул, что это говорит о том, силы, решающие вопрос с расследованием, обладают большей властью, чем парламент Нидерландов. 

Телеведущий уверен, что Амстердам и дальше будет притворяться, будто ему ничего не понятно.

"Киев, конечно, негодяй, но это наш негодяй",

заявил Соловьев изданию "Царьград". 

Парламент Нидерландов потребовал выяснить, почему Незалежная не закрыла воздушное пространство над Донбассом. Однако местный Фонд безопасности полетов пришел к выводу, что Киев просто не осознавал угрозы для гражданской авиации. 

Ранее стало известно, что следователи скрыли важные улики по делу о крушении "Боинга" MH17. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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В Италии сижу ! Далеко гляжу !
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Гость
Вы очень глупый , поэтому вам и непонятно
Понял. Значит, всетаки украинцы придурки ...
Гость
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Жесть!!! Вся лента новостей!!!!!!!
Гость
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Кто сказал что это суд это бутафорское судилище сами себя судят и я думаю их история осудит
Гость
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Гость
Из вашей реплики ничего непонятно. Соловьев плохой, но и Украицы придурки ?
Вы очень глупый , поэтому вам и непонятно
Гость
Ответить
Гость
Да <цензура> на ту Голландию со своим псевдосудом. Последние события показали кто в Европе хозяин - америкосы. Так что шестерки только гавкать будут в ту сторону куда хозяин покажет.
Мы хозяева на всей планете
Гость
Ответить
Гость
Боров из Италии? Эксперт ? В стране дураков и зомбированных все возможно !
Из вашей реплики ничего непонятно. Соловьев плохой, но и Украицы придурки ?
Гость
Ответить
Гость
Боров из Италии? Эксперт ? В стране дураков и зомбированных все возможно !
Бокертов ! Из неё самой
Гость
Ответить
Да <цензура> на ту Голландию со своим псевдосудом. Последние события показали кто в Европе хозяин - америкосы. Так что шестерки только гавкать будут в ту сторону куда хозяин покажет.
Гость
Ответить
Боров из Италии? Эксперт ? В стране дураков и зомбированных все возможно !
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