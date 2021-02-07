Дипломаты одернули Литву за выпад в адрес России

Дипломаты одернули Литву за выпад в адрес России
Ингрида Шимоните. Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/www.globallookpress.com
Россияне призвали литовцев смотреть фактам в глаза

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните негативно высказалась о российской вакцине против COVID-19. Выпад политика не остался незамеченным посольством РФ.

Шимоните сочла "Спутник V" "гибридным оружием", которым Россия якобы пытается усилить свое влияние в мире. На этом она не остановилась и вовсе заявила в "Твиттер", что президент РФ Владимир Путин не хочет лечить людей с помощью препарата. 

Российские дипломаты такую наглость терпеть не стали и укололи Литву. В посольстве РФ отметили, что показатели вакцины, признанные по всему миру, говорят сами за себя, несмотря на весь поток дезинформации, который вылился на него. 

"Главное – в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?"

– едко написало посольство в соцсети. 

Тем временем, все больше стран Европы подумывают о том, чтобы воспользоваться разработкой российских ученых, хотя изначально в ЕС были настроены против "Спутника V". 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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вот же твари подлые эти 3,14ндосовские поджопошники.
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