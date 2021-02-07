Россияне призвали литовцев смотреть фактам в глаза

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните негативно высказалась о российской вакцине против COVID-19. Выпад политика не остался незамеченным посольством РФ.

Шимоните сочла "Спутник V" "гибридным оружием", которым Россия якобы пытается усилить свое влияние в мире. На этом она не остановилась и вовсе заявила в "Твиттер", что президент РФ Владимир Путин не хочет лечить людей с помощью препарата.

Российские дипломаты такую наглость терпеть не стали и укололи Литву. В посольстве РФ отметили, что показатели вакцины, признанные по всему миру, говорят сами за себя, несмотря на весь поток дезинформации, который вылился на него.

"Главное – в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?"

– едко написало посольство в соцсети.

Тем временем, все больше стран Европы подумывают о том, чтобы воспользоваться разработкой российских ученых, хотя изначально в ЕС были настроены против "Спутника V".