Москву вынудили так поступить

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия была вынуждена выслать трех дипломатов стран Евросоюза, потому что те участвовали в незаконных акциях.

Об этом Захарова рассказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Также дипломат сообщила, что западным политикам, например, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, показали видео с "так называемым непропорциональным, как они любят говорить, применением силы". В ролике было показано, как в ЕС полицейские действуют во время протестов и как реагируют их российские коллеги на "бесчинства демонстрантов" и провокации. Захарова призналась, что европейским политикам не нашлось что сказать. По ее словам, никакого ответа не последовало, потому что аргументов у европейцев быть не может.

Ранее в Европе отреагировали на действия Москвы.