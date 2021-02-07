Захарова объяснила высылку европейских дипломатов из России

Москву вынудили так поступить

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия была вынуждена выслать трех дипломатов стран Евросоюза, потому что те участвовали в незаконных акциях.

Об этом Захарова рассказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Также дипломат сообщила, что западным политикам, например, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, показали видео с "так называемым непропорциональным, как они любят говорить, применением силы". В ролике было показано, как в ЕС полицейские действуют во время протестов и как реагируют их российские коллеги на "бесчинства демонстрантов" и провокации. Захарова призналась, что европейским политикам не нашлось что сказать. По ее словам, никакого ответа не последовало, потому что аргументов у европейцев быть не может. 

Ранее в Европе отреагировали на действия Москвы. 

Полина ИВАНОВА

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