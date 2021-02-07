Украинский дипломат обвинил Берлин в искажении истории

Посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник шокирован заявлением немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее глава Германии сказал, что между его страной и Россией остался чуть ли не единственный мост – энергетическое сотрудничество. Если бы отношения двух стран в этой сфере разрушились, то это бы продемонстрировало слабость. В интервью газете Rheinische Post Штайнмайер вспомнил в контексте отношений Москвы и Берлина о том, что в этом году исполняется 80 лет с момента нападения фашистской Германии на СССР, в результате чего погибло 20 млн жителей последнего государства.

"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок",

– признался Мельник, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Украинформ".

По его словам, Германия таким образом подхватывает "пропаганду" РФ о том, что она должна нести ответственность и искупить вину за варварства нацистов только перед россиянами.

Мельник заявил, что приравнивание России к СССР недопустимо, это искажает историю и является "игнорированием непомерных жертв других народов". Дипломат отметил, что Штайнмайер, посетив музей истории в Киеве, узнал бы о том, что "именно украинский народ понес колоссальные потери" во время нападения фашистов. По его словам, не меньше 8 млн украинцев погибли в то страшное время. Также Мельник сообщил, что Незалежная хочет, чтобы бундестаг провел заседание по случаю нападения Германии на СССР, чтобы почтить память жертв войны, ведь украинцы подверглись атаке гитлеровцев, а не россияне 22 июня 1941 года.