Украина обиделась на Германию из-за России

Украина обиделась на Германию из-за России
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Украинский дипломат обвинил Берлин в искажении истории

Посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник шокирован заявлением немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. 

Ранее глава Германии сказал, что между его страной и Россией остался чуть ли не единственный мост – энергетическое сотрудничество. Если бы отношения двух стран в этой сфере разрушились, то это бы продемонстрировало слабость. В интервью газете Rheinische Post Штайнмайер вспомнил в контексте отношений Москвы и Берлина о том, что в этом году исполняется 80 лет с момента нападения фашистской Германии на СССР, в результате чего погибло 20 млн жителей последнего государства. 

"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок",

– признался Мельник, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Украинформ". 

По его словам, Германия таким образом подхватывает "пропаганду" РФ о том, что она должна нести ответственность и искупить вину за варварства нацистов только перед россиянами. 

Мельник заявил, что приравнивание России к СССР недопустимо, это искажает историю и является "игнорированием непомерных жертв других народов". Дипломат отметил, что Штайнмайер, посетив музей истории в Киеве, узнал бы о том, что "именно украинский народ понес колоссальные потери" во время нападения фашистов. По его словам, не меньше 8 млн украинцев погибли в то страшное время. Также Мельник сообщил, что Незалежная хочет, чтобы бундестаг провел заседание по случаю нападения Германии на СССР, чтобы почтить память жертв войны, ведь украинцы подверглись атаке гитлеровцев, а не россияне 22 июня 1941 года. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Россия Германии предлагает газ. А Украина стоит с протянутой рукой и может "предложить" только санкции против России.
крым наш
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каклы всюду свой вонючий нос вставят
Гость
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Отчасти оно и так. Но когда националисты не дают возложить цветы к памятникам, и Зеленский возлагает их как вор один и ни кого рядом, то ребята сами подумайте над своими действиями.
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