Передана нота протеста: Иран разозлился на Россию

Причиной стало название Персидского залива Арабским

В Иране крайне недовольны высказыванием России в соцсети. Это дал понять министр иностранных дел страны Саид Хатибзаде.

Он сообщил, что через посольство ИРИ во внешнеполитическое ведомство РФ "передана нота протеста". Причиной стало то, что в Москве назвали Персидский залив Арабским, передает IRNA .

Это словосочетание употреблено МИД России на одной из страниц в "Твиттер". Там, где говорится о встрече замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаила Богданова с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни, пояснил Хатибзаде.

Министр ИРИ поинтересовался, по какой причине Москва отступила от принятой в мире нормы названия залива. И спросил, зачем использовали "другое имя в своем арабском аккаунте".

Точного наименования залива нет. В Иране его обозначают как Персидский. А в арабских странах говорят о нем как об Арабском, отмечает телеканал "360"

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
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Гость
Почему называется Каспийское море ? Там нет никаких каспиев, каспов или капсов.
Откуда такое название ? Ведь название должно привязываться к чему-нибудь.
Ваш вопрос мне понравился.
Прочтите этот материал, как информацию к размышлению. Самые древние материалы о Каспийском море встречаются на ассурийских глиняных посудах. Согласно этим надписям, оно называлось Южным морем. В трудах греческого историка и географа Гекатея Милетского (VI век до н.э.) это море упоминается как Каспий и Гиркан.
Гость
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Гость
Почему называется Каспийское море ? Там нет никаких каспиев, каспов или капсов.
Откуда такое название ? Ведь название должно привязываться к чему-нибудь.
Первый этноним связан с названием племени Каспи, проживавшего в то время на юго-западных берегах моря, на территории современного Азербайджана. Второе название происходит от названия страны Гиркан (по-персидски — страна волков), народ которого проживал на юго-восточном окраине Каспия. Два этих названия употребляет в своих трудах и Геродот (<цензура> век до н.э.).
Гость
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Гость
Почему называется Каспийское море ? Там нет никаких каспиев, каспов или капсов.
Откуда такое название ? Ведь название должно привязываться к чему-нибудь.
Позже древние авторы, наряду с этими названиями, используют этнонимы Албан (связано с этнонимами албанов), Джошгун и Гиркан. В древнерусских письменных памятниках Каспийское море упоминается как Синее (взято у турков-монголов), Хорезмское (связано с Хорезмским государством, расположенным в нижней долине реки Амударья, территория которого доходило до Каспийского моря), Хвалынское, Дербентское море и <цензура>. Проживавшие вокруг моря народы также по-своему называли Каспий.
Гость
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Гость
Почему называется Каспийское море ? Там нет никаких каспиев, каспов или капсов.
Откуда такое название ? Ведь название должно привязываться к чему-нибудь.
Например, русские — Хвалынское, татары — Аг дениз (Белое море), турки — Кичик дениз (Малое море), китайцы — Си-<цензура> (Западное море). Посол Венецианской Республики в Иране А.Контарини (1474-1477 гг.) называл его Бакинским морем. В Росси название Каспий появилось в начале XVI века. В других прикаспийских странах этот природный водоем называли следующим образом: в Азербайджане — Хазар данизи (хазары — тюркоязычная нация, жили в <цензура>-X веках на северо-западных берегах моря),
Гость
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Гость
Почему называется Каспийское море ? Там нет никаких каспиев, каспов или капсов.
Откуда такое название ? Ведь название должно привязываться к чему-нибудь.
в Иране — Мазандаранское море, в Казахстане и Туркмении — Каспийское море. В целом, во все времена различные народы дали морю около 70 названий. Я думаю, в таких моментах просто стоит придерживаться того названия, которые признаны международным правом, если эта географическая местность общего использования. А если эта местность находится внутри какого-то государства то, все должны с уважением относится местным топонимам.
Гость
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Гость
Если смотреть российские географические карты, то Иран прав.
На наших картах есть также город Рим(хотя такого города не существует) и город Москва, только вот переходя на иностранные языки следут использовать то наименование как у них принято, а то просто не поймут. Если обращение было к арабам - то надо называть залив так как они зовут, а если к персам - то как персы зовут, к русским - как в России принято, а для ООН какой-нибудь этикет наверняка разработан - а ля перевод делается с учётом особенностей.
Гость
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Гость
Иранцы правы...
Если смотреть российские географические карты, то Иран прав.
Гость
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Почему называется Каспийское море ? Там нет никаких каспиев, каспов или капсов.
Откуда такое название ? Ведь название должно привязываться к чему-нибудь.
Гость
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Иранцы правы...
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