Причиной стало название Персидского залива Арабским

В Иране крайне недовольны высказыванием России в соцсети. Это дал понять министр иностранных дел страны Саид Хатибзаде.

Он сообщил, что через посольство ИРИ во внешнеполитическое ведомство РФ "передана нота протеста". Причиной стало то, что в Москве назвали Персидский залив Арабским, передает IRNA .

Это словосочетание употреблено МИД России на одной из страниц в "Твиттер". Там, где говорится о встрече замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаила Богданова с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни, пояснил Хатибзаде.

Министр ИРИ поинтересовался, по какой причине Москва отступила от принятой в мире нормы названия залива. И спросил, зачем использовали "другое имя в своем арабском аккаунте".



Точного наименования залива нет. В Иране его обозначают как Персидский. А в арабских странах говорят о нем как об Арабском, отмечает телеканал "360".