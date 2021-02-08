ЕС задействует новый механизм санкций против России

ЕС задействует новый механизм санкций против России
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Брюссель может применить недавно утвержденную стратегию

Главный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал возможными новые рестрикции против России, отметив, что может поднять этот вопрос в ходе встречи с главами европейских МИД в феврале.

Как отметил лидер Евродипломатии, страны-члены Евросоюза должны принять решение о дальнейшей стратегии в выстраивании отношений с Москвой, в ходе которой Брюссель может принять решение об очередных санкционных мерах.

Европейский чиновник отметил, что во время переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым беседа нередко достигала "высокой напряженности". Боррель требовал немедленного освобождения лидера "ФБК" (признан иноагентом в РФ – прим. ред.), и заявил, что ни о каком вмешательстве в дела другого государства речь не идет из-за взятых российской стороной обязательств в области прав человека.

"Нам придется обратить внимание на последствия, тщательно обдумать направление, которое мы хотим придать нашим отношениям с Россией, и действовать сплоченно и решительно", – говорится в заявлении Борреля, опубликованного на официальном портале ЕС.

Также он напомнил, что в 2020 году Брюссель принял решение о введении нового санкционного режима, действующего на территории Евросоюза. Документ, выработанный в качестве нового механизма внешней политики ЕС в декабре, предусматривает заморозку финансовых активов и запрет на въезд в страны Европы.

По итогам совместного выступления с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым Боррель заявлял, что от ЕС не поступало новых предложений о введении рестрикций против РФ, сообщает РИА "Новости".

В российском МИД же выразили удивление из-за резкого контраста выводов Борреля, которые сильно отличаются от заявлений, сделанных им же в ходе пресс-конференции в Москве, передает телеканал "360".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Такими сенцеями и требовальщиками земля Русская от Бреста до Москвы на 2 метра унавожена. Видимо давно не пробовали. Соскучились уроды.
Гость
Ответить
Невменяемый ариец стучал ботинком и с пеной у рта требовал подчинения!! :)))))))
Запад в КАЖДОМ веке пытается захватить и не оставляет попыток подчинить себе Россию и наложить лапу на её ресурсы!
Патриот
Ответить
Гость
В Германии "Зеленые" предложили конфисковать все счета граждан РФ в банках Европы. Поддерживаю.
Всем привет полностью поддерживаю, также счета на Кипре, банках Америки и других офшорах.
Гость
Ответить
В Германии "Зеленые" предложили конфисковать все счета граждан РФ в банках Европы. Поддерживаю.
1
новости партнеров

Передана нота протеста: Иран разозлился на Россию

Причиной стало название Персидского залива Арабским

Европе предрекли экономический коллапс при отказе от "Северного потока - 2"

Россия является единственным стабильным поставщиком газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей