При этом полноценное вооруженное столкновение маловероятно, считает специалист

Вероятность полномасштабных военных действий между силами Незалежной и РФ находится на низком уровне. Тем не менее, обе стороны рискуют быть вовлеченными в настоящую войну, считает украинский политолог Руслан Бортник.

Специалист озвучил сценарии, при котором война между Украиной и Россией станет неизбежной.

"Если Киев будет использоваться в качестве плацдарма для дестабилизации российской стороны, если будут организованы определенные провокации или если внутренний российский кризис будет углублен, и РФ начнет выходить из внутренних проблем за счет внешнеполитической повестки", – перечислил варианты политолог.

По словам Бортника, в настоящее время вероятность подобных сценариев останется на уровне 10-15%.

Спикер также добавил, что территория Незалежной является "опорной точкой" Запада для контроля над всей Евразии, так как Незалежная является для стран Евросоюза зоной, которую можно использовать в качестве моста между Европой и Азией, а также источник для полезных ископаемых и земельных ресурсов, о чем он заявил в интервью изданию "Украина.ру".

"У них тут есть геополитический интерес, интерес в секторе безопасности и экономический интерес", – подытожил специалист.





Ранее политолог Александр Рар заявил, что России необходимо быть готовой к военной провокации Киева у берегов Крыма.