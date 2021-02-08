Русофобская политика больно ударила по экономике Эстонии

Русофобская политика больно ударила по экономике Эстонии
Фото: Gunter Gollnick/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Объем грузоперевозок прибалтийской страны резко сократился

Экономика Эстонии переживает далеко не лучшие времена. У нее возникли серьезные проблемы из-за русофобской политики, которую проводят власти.

В прибалтийской стране резко сократился объем грузоперевозок. Потеря весомого партнера – РФ – привела к уменьшению транзита на 13%, рассказал глава "Эстонской железной дороги" (ЭЖД) Кайдо Циммерманн.

Также он добавил, что контейнерные перевозки Таллина в Москву упали почти на 40%. Без движения стоят два груженных автомобилями состава.

По его словам, изменить ситуацию к лучшему можно, если договориться с Россией. Некоторые поезда с грузами, которые стоят в пробках на границе Белоруссии и Польши, начали отправлять через Калининград и Литву, а ведь этим перевозчикам может "предложить свои услуги" Эстония, пишет EurAsia Daily.

Однако этому сильно мешают действия властей страны. Постоянные негативные высказывания из Таллина в адрес Москвы вынуждает РФ прекращать поставки через Эстонию, отталкивает возможных российских клиентов  и тем самым способствует простою железной дороги страны и потере ею прибыли, отметил руководитель ЭЖД, передает РИА ФАН.

Вследствие разразившегося из-за переноса "Бронзового солдата" скандала в 2007-м РЖД прекратили поставки нефти в Эстонию, и грузы из РФ вместо Эстонии пошли в другие порты. Железная дорога прибалтийской страны была вынуждена уволить 8,5% работников.

За первые шесть месяцев 2020 года количество грузоперевозок в Эстонии снизилось больше чем на треть, а в следующие полгода – на 13%. По ЭЖД перевезли на 15% меньше грузов - 11,3 млн тонн.

Не так давно в Эстонии буквально заистерили из-за российского Ил-76МД. Военным там померещилось, что самолет из РФ нарушил воздушную границу их страны. 

Ранее в Вильнюсе решили, что ослабление влияния Москвы в мире повышает риск непредсказуемости ее действий в Прибалтике. Как рассказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, чтобы изменить геополитический порядок, Россия применит "нетрадиционные средства" на основе собственных интересов.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
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Чухонцы начали подозревать, что кроме России им надеяться не на кого. :))))))
В "райском" ЕС сковородки и котлы для исключительных оказались горячей, чем в "адском" СССР! :)))))))))))
Гость
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вообще перекрыть им кислород
Гость
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нутк, поцреотизм дело не дешевое, гавкайте дальше на Россию)
Ирина
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Мы с детьми сильно нуждаемся в вашей поддержке! Я поxоронила мужа и осталась одна с двумя маленькими детьми. Ни работы, ни денег, ни еды. Со съемной квартиры обещают выгнать если не оплатим следующий месяц. Пожалуйста, пожертвуйте нам на карту кто сколько может, номер 2202 2019 0902 8082, мое имя Ирина. Мы искренне будем молиться за вас, храни вас Господь!
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