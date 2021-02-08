В Европе требуют отставки Борреля после переговоров в Москве

В Европе требуют отставки Борреля после переговоров в Москве
Жозеп Боррель. Фото: Florian Gaertner/photothek.net v/www.globallookpress.com
Попытка евродипломата исправить впечатление от визита в РФ, похоже, не удалась

Поездка верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Москву может стоить ему карьеры. Член Европарламента от Эстонии Рихо Террас подготовил петицию об отставке еврокомиссара, который своим поведением усилил позиции Москвы.

По словам Терраса, уже в понедельник, 8 февраля, он передаст документ главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и рассчитывает, что большинство евродепутатов его поддержат.

"Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии",

цитирует Терраса эстонское издание Postimees. По его мнению, Боррель не может "и дальше представлять европейские страны", поскольку он "солгал", заверяя Москву, что никто в Европе не предлагал ввести санкции против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным. Теперь же Россия использует эти слова для "своей пропаганды".

Глава европейской дипломатии провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 5 февраля. На пресс-конференции в Москве он сообщил, что речи о новых санкциях ЕС против РФ пока нет, и высказался за развитие сотрудничества. Однако, вернувшись домой, Боррель быстро "переобулся". В Москве предположили, что ему "объяснили, как нужно было расставить акценты", передает RT.

Ранее визит Борреля в Москву вызвал гнев экс-главы польского МИД, евродепутата Анны Фотыга.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Для штатов - коррупция это инструмент управления нищими странами. Всегда так было. Ещё со времён СССР. Африка, Авган. Отбашли денег власть имущим и управляй как тебе нужно. СССР школы строило, медицину, учить пыталось, а Амеры вождей подкупали. И это работало. Но это было за зоной ЕС, теперь и там тоже самое.
Гость
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Чихать на клоунов. Не смешные.
Пусть сами себя развлекают.
Solovej-razbojNIK
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Не смешите мои.......Кто ТРЕБУЕТ? Два ЭЭЭЭЭстонца,три прибОлта ,один пшек и три укропа,это что Европа?
Боррель пошли их.....ПОДАЛЬШЕ.)))
Гость
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Я вообще не понимаю Европу. Вопрос выгоды и процветания ЕС должен стоять на первом месте. А получается что дотационные страны, чиновники которых через коррупцию кормятся от штатов продолжая русофобскую политику - диктуют основным локомотивам ЕС свои условия. И они нам ещё о борьбе с коррупцией что-то лечить пытаются.
Гость
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Боррель приехал В Москву с ожиданием, что российская дипломатия встанет перед ЕС на колени и будет просить прощения якобы за свои "плохие" поступки. Особенно, как в России обходятся с Навальным. В разговоре с Лавровым Боррель услышал: "Хотите равноправных отношений России с ЕС, так и действуйте равноправно, давайте оценку позиции России объективно, с опорой на международное право". В ЕС давно нужно понять, что время господ и вассалов уже прошло. Россия не деревня, а передовая держава. И относиться к ней нужно соответственно, взаимовыгодно. По другому никак не будет! . Влад.
Ирина
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Мы c детьми сильно нуждаемся в вашей поддержке! Я похоронила мужа и осталась одна с двумя маленькими детьми. Ни работы, ни денег, ни еды. Со съемной квартиры обещают выгнать если не оплатим следующий месяц. Пожалуйста, пожертвуйте нам на карту кто сколько может, номер 2202 2019 0902 8082, мое имя Ирина. Мы искренне будем молиться за вас, храни вас Господь!
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