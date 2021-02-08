Кремль раскрыл темы: о чем скажет Путин Федеральному собранию

Кремль раскрыл темы: о чем скажет Путин Федеральному собранию
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Точный день обращения по-прежнему не известен

В Послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут затронуты важные темы. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства затронет вопросы социально-экономического, технологического и другого развития страны. Именно об этом он и будет говорить, отметил пресс-секретарь.

По его словам, российский лидер обязательно скажет о предстоящих осенью выборах в Госдуму. Однако не стоит забывать, что в Послании, как правило, говорится о задачах по совершенствованию в разных направлениях.

С точной датой обращения президента к Федеральному собранию все еще не определились. Песков заявил, что о 23 февраля речи не идет, передает РИА "Новости". 

День пока не указан, рассматриваются варианты. Когда президент определится и примет окончательное решение, тогда о сроке и проинформируют.

Ранее говорилось, что президент России Владимир Путин может обратиться с Посланием к Федеральному собранию в середине февраля. Однако это было лишь предположением.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Туризма не будет: вакцина не станет пропуском для заграничных поездок

Несмотря на февральские морозы, все больше россиян ощущают неизбежность прихода весны, а с ней и традиционного сезона путешествий

НАТО спасет россиян от вышек 5G

Граничащие с РФ страны альянса не дают разрешения на использование занятых их военными радиочастот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1437 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей