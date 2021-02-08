Точный день обращения по-прежнему не известен

В Послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут затронуты важные темы. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства затронет вопросы социально-экономического, технологического и другого развития страны. Именно об этом он и будет говорить, отметил пресс-секретарь.

По его словам, российский лидер обязательно скажет о предстоящих осенью выборах в Госдуму. Однако не стоит забывать, что в Послании, как правило, говорится о задачах по совершенствованию в разных направлениях.

С точной датой обращения президента к Федеральному собранию все еще не определились. Песков заявил, что о 23 февраля речи не идет, передает РИА "Новости".

День пока не указан, рассматриваются варианты. Когда президент определится и примет окончательное решение, тогда о сроке и проинформируют.

Ранее говорилось, что президент России Владимир Путин может обратиться с Посланием к Федеральному собранию в середине февраля. Однако это было лишь предположением.