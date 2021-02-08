Вучича едва не застрелили во время открытия памятника в Сербии

Вучича едва не застрелили во время открытия памятника в Сербии
Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент помешал влиятельным мафиозным кланам

Сербский лидер Александр Вучич находился под угрозой из-за возможного покушения со стороны преступной группировки в ходе открытия памятника Стефану Немане, которое состоялось еще 27 января. Такое заявление сделал глава Управления уголовной полиции Богдан Пушич.

По словам представителя правоохранительных органов, во время торжественной церемонии было размещено более 800 бойцов сербского спецназа, следящего за безопасностью обстановки вокруг президента страны.

Ранее глава сербского МВД Александр Вулин заявил, что обнаруженная у представителей одной из крупнейших ОПГ снайперская винтовка могла предназначаться для покушения на жизнь главы государства.

Также в Министерстве внутренних дел Сербии ранее заявляли, что Вучич находится под угрозой из-за объявления войны преступным кланам после крупного задержания представителей мафиозных групп из Черногории, чье давнее междоусобное противостояние достигло межгосударственных масштабов. В адрес сербского лидера и его семьи неоднократно поступали угрозы со стороны организованной преступности, передает РИА "Новости".

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о готовившемся на него покушении в ходе избирательной кампании в республике, проходившей в 1994 году.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Туризма не будет: вакцина не станет пропуском для заграничных поездок

Несмотря на февральские морозы, все больше россиян ощущают неизбежность прихода весны, а с ней и традиционного сезона путешествий

НАТО спасет россиян от вышек 5G

Граничащие с РФ страны альянса не дают разрешения на использование занятых их военными радиочастот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1437 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей