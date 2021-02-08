Передышка кончилась: США окружат Россию болевыми точками

Передышка кончилась: США окружат Россию болевыми точками
Фото: Norbert Fellechner via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Москва упустила шанс усилить позиции при Трампе

Годы правления в США Дональда Трампа были передышкой для России. Теперь она кончилась, и давление на Москву со стороны Вашингтона многократно возрастет. Такие выводы сделал политолог сербского Института европейских исследований Стеван Гайич.

Оценивая слова Джо Байдена о том, что он "заставит Россию за все заплатить", Гайич предупредил, что Москве стоит теперь ждать усиления дестабилизационных процессов как внутри страны, так и в приграничных государствах.

По мнению сербского политолога, прекращения протестов в Белоруссии не произойдет, украинские разногласия также продолжатся.

"США сделают все, чтобы все болевые точки России воспалились одновременно, включаю Молдавию, отношения с Турцией, Ближний Восток и Балканы", 

приводит "Регнум" прогноз эксперта. По его словам, РФ сама упустила возможности укрепить свои позиции, пока администрация Трампа была занята другими вопросами. Теперь американцы будут усиливать протестные настроения по отношению к Москве, чтобы привести к власти подконтрольные Вашингтону силы.

Ранее в России с негодованием отнеслись к угрозам Байдена. Президента США  окрестили "новым фюрером" и напомнили о судьбе прежнего.

Николай ВИКТОРОВ

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