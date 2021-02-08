Эксперты НОМ посетят семинары по подготовке наблюдателей к выборам-2021

Двухдневные семинары стартовали в регионах России

Участники мероприятий по обучению экспертов и наблюдателей в преддверии выборов в Госдуму получат компетенции, о которых раньше имели только теоретическое представление. Об этом сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ) Алёна Булгакова. Она приняла участие в работе такого семинара в Новосибирске.

Ассоциация НОМ вместе с общественными палатами субъектов РФ организует в регионах мероприятия по подготовке экспертов и наблюдателей к парламентским выборам-2021. Цель обучения – на реальных примерах разобрать, как нужно действовать в случае возникновения провокаций и других проблем на участках для голосования. Федеральные эксперты НОМ отправляются в регионы, где проходят эти семинары для наблюдателей.

"По опыту прошлых кампаний мы понимаем, что качественная работа по обеспечению чистоты и законности выборов выгодна не всем субъектам "общественного контроля". Однако мы ориентируем экспертов и наблюдателей на то, что конечная цель их действий заключается именно в этом",

– подчеркнула Булгакова. Она рассказала, что участники образовательного семинара в Новосибирске в течение двух дней изучали особенности избирательного процесса на примерах из практики, разбирали алгоритмы поведения при возможном нарушении.

Ассоциация НОМ также предоставляет информационно-методические и технологические ресурсы, направленные на предотвращение возможных нарушений на протяжении всей избирательной кампании, в том числе снижение риска распространения фейковой информации в Интернете.

"В условиях готовящихся действий по дискредитации думской кампании, мы "погружаем" корпус преподавателей в реальности избирательного процесса, помогаем посмотреть на него с точки зрения различных ролей через игру "Модельный УИК",

– отметила Булгакова. Компетентность и профессионализм независимых наблюдателей и региональных экспертов повысит доверие граждан к институту выборов, поэтому ассоциация НОМ намерена за это бороться.