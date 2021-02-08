В Европе объяснили смысл санкций против России

В Европе объяснили смысл санкций против России
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Уже действующие ограничения в отношении Москвы в ЕК считают эффективными

Новые санкции против России возможны, но это не цель европейской политики, а только инструмент. Об этом заявил представитель Еврокомиссии в понедельник, 8 февраля.

При этом, по его словам, введенные ранее меры в отношении России – эффективны, передает РИА "Новости".

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель побывал на переговорах в Москве. После встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым еврокомиссар сообщил, что от членов ЕС еще не поступало инициатив о новых санкциях в отношении РФ. Но после возвращения домой его риторика изменилась. Впрочем, это не помешало представителям ЕК потребовать отставки Борреля.

Николай ВИКТОРОВ

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