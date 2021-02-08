Без шансов: мощный удар президента РФ разрушил планы японцев на Курилы

Без шансов: мощный удар президента РФ разрушил планы японцев на Курилы
Фото: Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Заполучить острова уже не выйдет, признали в Стране восходящего солнца

Токио больше не сможет гнуть прежнюю линию в переговорах с Москвой относительно принадлежности Курильских островов. К такому выводу пришли японские журналисты.

Причиной, согласно статье на Yahoo News Japan, стала политика президента Владимира Путина. В частности – усиление присутствия наших военных на Курилах, а также вступивший в силу запрет на призывы к отчуждению территорий РФ. Напомним, Япония утверждает, что имеет право на Южные Курильские острова.

Как говорится в материале, курс российского лидера "нанес мощный удар" по переговорам о принадлежности этих территорий. Политику наших властей журналисты называют твердой, упрекая при этом японское правительство, которое оставило страну без шансов заполучить заветные острова, в мягкотелости. Мол, нечего и рассчитывать, что Москва уступит Токио в этом вопросе. В статье напомнили о появлении на Курилах танков Т-72Б3 и ЗРК С-300.

Россия не раз указывала Японии на то, что Курильские острова стали частью Советского Союза по итогам войны. Соответственно, наш суверенитет над этими территориями бессмысленно оспаривать.

Ранее в японском МИД вопрос островов назвали самым сложным для властей и призвали поскорее решить эту проблему.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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Нельзя отдавать ни в коем случае. Останемся без рыбы и без свободного выхода наших кораблей в тихий океан. Проливы Ла Перуза и Екатерины уйдут врагу. Ну и от пиндосских злыдней отбоя не будет, да много чего уйдёт. Китай тоже будет смотреть на нас как на предателей и слабаков. Ни с какой стороны нам нет резона.
Гость
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история повторяется в самой извращённой форме:
сначала был сталинский удар, чуть было страну не просрали,
теперь путинский удар, то ли ещё будет.
Вячеслав Анатольевич
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Да, вот так надо было еще пять лет назад! Мейк Раша грейт агайн! И сисян должен сидеть в тюрьме!
Гость у Влада
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Пусть довольствуются тем, что у них половину Хоккайдо не забрали. Иосиф Виссартонович великодушно отменил захват северной части острова. Танцуйте японцы, танцуйте.
Гость
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Неужели они настолько атрофировались, что не умеют читать между рядами? T-72B3 и ARC C-300-это просто любезное сообщение. Состояние реальности гораздо более ощутимо, хотя не все колокола ударяются.
Гость
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!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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бугагага
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