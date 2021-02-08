Заполучить острова уже не выйдет, признали в Стране восходящего солнца

Токио больше не сможет гнуть прежнюю линию в переговорах с Москвой относительно принадлежности Курильских островов. К такому выводу пришли японские журналисты.



Причиной, согласно статье на Yahoo News Japan, стала политика президента Владимира Путина. В частности – усиление присутствия наших военных на Курилах, а также вступивший в силу запрет на призывы к отчуждению территорий РФ. Напомним, Япония утверждает, что имеет право на Южные Курильские острова.

Как говорится в материале, курс российского лидера "нанес мощный удар" по переговорам о принадлежности этих территорий. Политику наших властей журналисты называют твердой, упрекая при этом японское правительство, которое оставило страну без шансов заполучить заветные острова, в мягкотелости. Мол, нечего и рассчитывать, что Москва уступит Токио в этом вопросе. В статье напомнили о появлении на Курилах танков Т-72Б3 и ЗРК С-300.

Россия не раз указывала Японии на то, что Курильские острова стали частью Советского Союза по итогам войны. Соответственно, наш суверенитет над этими территориями бессмысленно оспаривать.

Ранее в японском МИД вопрос островов назвали самым сложным для властей и призвали поскорее решить эту проблему.