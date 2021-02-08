Три страны объявили о высылке российских дипломатов

Три страны объявили о высылке российских дипломатов
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres/www.globallookpress.com
Власти государств объявили россиян персонами нон грата

Такой шаг назвали ответной мерой.

Сразу три страны 8 февраля объявили о высылке российских дипломатов. Персонами нон грата граждане РФ стали в Польше, Швеции и ФРГ. Об этом со ссылкой на заявления внешнеполитических ведомств сообщает РИА Новости.

"Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано",

– цитирует информагентство заявление Берлина. 

Шведы назвали решение российских властей "неприемлемым". Об этом глава министерства иностранных дел Анн Линде написала в Твиттере.

Поляки так же заявили, что их дипломата попросили покинуть РФ "без уважительной причины".

Напомним, ранее из России выслали троих дипломатов стран Евросоюза. Причина была веская – они участвовали в незаконных акциях на территории нашей страны. Москва была вынуждена поступить таким образом, ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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