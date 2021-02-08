Три страны объявили о высылке российских дипломатов

Курс рубля
- Доллар по 25 рублей: дорожающая нефть вернет рынок валют на докризисный уровень
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль подорожает к марту - прогноз
Такой шаг назвали ответной мерой.
Сразу три страны 8 февраля объявили о высылке российских дипломатов. Персонами нон грата граждане РФ стали в Польше, Швеции и ФРГ. Об этом со ссылкой на заявления внешнеполитических ведомств сообщает РИА Новости.
"Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано",
– цитирует информагентство заявление Берлина.
Шведы назвали решение российских властей "неприемлемым". Об этом глава министерства иностранных дел Анн Линде написала в Твиттере.
We have informed the Russian Ambassador that a person from the Russian embassy is asked to leave Sweden. This is a clear response to the unacceptable decision to expel a Swedish diplomat who was only preforming his duties.— Ann Linde (@AnnLinde) February 8, 2021
Поляки так же заявили, что их дипломата попросили покинуть РФ "без уважительной причины".
Напомним, ранее из России выслали троих дипломатов стран Евросоюза. Причина была веская – они участвовали в незаконных акциях на территории нашей страны. Москва была вынуждена поступить таким образом, ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Несмотря на февральские морозы, все больше россиян ощущают неизбежность прихода весны, а с ней и традиционного сезона путешествий
Граничащие с РФ страны альянса не дают разрешения на использование занятых их военными радиочастот