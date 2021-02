Три страны объявили о высылке российских дипломатов

Такой шаг назвали ответной мерой.

Сразу три страны 8 февраля объявили о высылке российских дипломатов. Персонами нон грата граждане РФ стали в Польше, Швеции и ФРГ. Об этом со ссылкой на заявления внешнеполитических ведомств сообщает РИА Новости.

"Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано",

– цитирует информагентство заявление Берлина.

Шведы назвали решение российских властей "неприемлемым". Об этом глава министерства иностранных дел Анн Линде написала в Твиттере.

We have informed the Russian Ambassador that a person from the Russian embassy is asked to leave Sweden. This is a clear response to the unacceptable decision to expel a Swedish diplomat who was only preforming his duties.