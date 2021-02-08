Решение прокомментировали в МИД

В Москве назвали высылку наших дипломатов из Швеции, Польши и Германии необоснованной. Об этом пишет телеграм-канал RT со ссылкой на заявление министерства иностранных дел России.

Напомним, чуть ранее сразу три страны объявили персонами нон грата наших дипломатов. Из каждой выслали по одному человеку. Польша, Германия и Швеция назвали этот шаг ответной мерой на высылку троих дипломатов стран ЕС. Власти трех государств утверждают, что для этого не было оснований. В Москве придерживаются иного мнения.