В России ответили на высылку дипломатов из трех стран

Решение прокомментировали в МИД

В Москве назвали высылку наших дипломатов из Швеции, Польши и Германии необоснованной. Об этом пишет телеграм-канал RT со ссылкой на заявление министерства иностранных дел России.

Напомним, чуть ранее сразу три страны объявили персонами нон грата наших дипломатов. Из каждой выслали по одному человеку. Польша, Германия и Швеция назвали этот шаг ответной мерой на высылку троих дипломатов стран ЕС. Власти трех государств утверждают, что для этого не было оснований. В Москве придерживаются иного мнения.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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