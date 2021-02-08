На Смоленской площади оценили выступление Борреля в российской столице и в Брюсселе

Запад ведет себя по отношению к России грубо и беспардонно. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

В качестве примера такого поведения дипломат привела суждения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его возвращения в Брюссель из Москвы. Напомним, он посетил российскую столицу в прошлую пятницу, 5 февраля. Тогда же дал совместный брифинг с главой МИД России Сергеем Лавровым, где говорил одно, а по возвращению в Старый Свет – другое.

"Стоило ему, как говорится, вернуться на базу, как его показания скорректировали. Кто их скорректировал, остается только догадываться", – цитирует РИА "Новости" Захарову.

Представитель нашего ведомства отметила, что Боррель начал "рассказывать совершенно иные вещи", а после "включился целый рой околобрюссельских" медиа.

Захарова предложила самим делать выводы, насколько сегодня "грубо и беспардонно, вообще вне какой-то дипломатической практики и, наверное, уже здравого смысла Запад ведет свою политику".

Добавим, что одной из тем визита Борреля и встречи с министром Лавровым, как он заявлял до поездки, должна была стать ситуация вокруг якобы отравленного блогера Алексея Навального и прошедших незаконных акций в его поддержку.

В этот же день, чуть ли не на фоне проходящего брифинга высокопоставленных лиц, Смоленская площадь объявила о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции, замеченных на несанкционированных акциях в Москве. Сегодня эти власти этих стран ответили РФ тем же жестом. В России сочли данный жест Берлина, Варшавы и Стокгольма необоснованным.

