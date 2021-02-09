Назван источник финансирования Тихановской

Назван источник финансирования Тихановской
Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Политолог развеял мифы беглой домохозяйки о пожертвованиях "неравнодушных граждан"

Соединенные Штаты используют фигуру Светланы Тихановской для отставания своих интересов в Белоруссии. При этом советником экс-кандидата в президенты является известный оппозиционер Франц Вячорка, на давней основе сотрудничающий в Госдепом и радио "Свобода" (признан иноагентом в РФ – прим. Ред.). Такое заявление сделал политолог Алексей Дзермант.

Сама Тихановская в недавнем интервью "Московскому Комсомольцу" заявила, что пользуется поддержкой Литвы на "государственном уровне", однако источником финансирования ее команды являются "неравнодущные фонды, неравнодушные граждане". Оппозиционерка не стала называть ни одной фамилии или названия организации.

По словам Дзерманта, источник финансирования Тихановской вполне очевиден – Вячорка является давним куратором направления Госдепа. Сама же Литва в этой схеме – давний "хаб" по финансовому распределению на территориях Белоруссии и Восточной Европы, пишет Ura.ru.

В определенный момент Тихановская пользовалась финансовой поддержкой от Польши. В целом, считает политолог, Запад развил довольно обширную сеть поддержки для белорусской оппозиции. Однако сама кандидатура Тихановской является лишь ширмой для ее кураторов, которые имеют в активе несколько других "операторов" своей политической деятельности.

"Фактически она случайный человек. Ее используют, как "говорящую куклу". Так работает система: западные технологи сразу же подключают свою инфраструктуру к тем, кто может претендовать хоть на какое-то влияние в своей стране", – заявил Дзермант в интервью NewInform.

Ранее стало известно о том, что Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Олег
Ну и отлично!!!! Неважно, кто ее спонсирует— важно, чтобы боролась за права бедных беларусов, живущих под фашистским режимом!!!!!
Как вы тут боритесь мы тут видим.
На двоечку.
Олег
Ответить
Ну и отлично!!!! Неважно, кто ее спонсирует— важно, чтобы боролась за права бедных беларусов, живущих под фашистским режимом!!!!!
Гость
Ответить
хорошо на окладе от госдепа разрушать россию.
комфортно :)
Гость
Ответить
Гость
Белорусский Гуайдо, от которого Запад уже официально отказался и не считает президентом Венесуэлы.
Почему, чтобы быть "оппозиционером", финансируемым Западом, обязательно нужно быть подлецом и подонком, вредящим собственному народу и Родине????
Отличный вопрос!!!!
Гость
Ответить
Т.е. финансировать эту курицу будут за счет нобелевки?
Гость
Ответить
Белорусский Гуайдо, от которого Запад уже официально отказался и не считает президентом Венесуэлы.
Почему, чтобы быть "оппозиционером", финансируемым Западом, обязательно нужно быть подлецом и подонком, вредящим собственному народу и Родине????
1
новости партнеров

Почему Байден сначала позвонил Путину: Псаки дала ответ

С лидерами остальных стран глава Белого дома еще не успел поговорить

Британцы назвали причину интереса Германии к российской вакцине от COVID-19

В Евросоюзе случилась катастрофа с распространением препаратов от коронавируса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1439 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей