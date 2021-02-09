Киев докладывает ОБСЕ о нарушениях в регионе конфликта

Ситуация в Донбассе обострилась. Таким образом Россия пытается "давить на Украину", сообщил замглавы офиса президента Незалежной Роман Машовец.

По его словам, обстановка на юго-востоке Незалежной далека от спокойной. Однако до эскалации не дошло.

Киев все время докладывает ОБСЕ о нарушениях в регионе конфликта, не упуская ни одной подробности. Также сообщает об этом, как добавил замглавы ОПУ, представителям Франции, Германии и остальных дружественных стран.

Невыполнение Россией обязательств Машовец назвал стремлением "государства-агрессора" оказывать давление на его страну в переговорном процессе, в первую очередь – в Трехсторонней контактной группе. Он также заявил о неизменной и четкой позиции Незалежной, которая заключается в том, что "путь к миру – это движение двух сторон".

Украина данные на саммите в нормандском формате обещания якобы выполнила, а Россия – нет, утверждает Машовец. Однако затягивать с этим РФ не стоит, отметил замглавы ОПУ.

На "вражеские обстрелы" в Донбассе воины Незалежной отвечают адекватно. И местные жители видят, кто нарушает режим прекращения огня, заявил Машковец.

Продолжая агрессию, Россия, которая не раз говорила, что не является участником конфликта, только проигрывает. Киев "обязательно вернет наших людей и наши земли и восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины", пообещал замглавы ОПУ, цитирует РИА "Новости" со ссылкой на "Укринформ".

Накануне был раскрыт план Владимира Зеленского по Донбассу. Президент может обострить вооруженный конфликт в регионе, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем страны.