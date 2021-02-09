Официальный представитель МИД РФ в шутку призналась, что теряется в догадках, почему Запад провалился с такой сложной миссией

Евросоюз пытался устроить России "публичную порку" с помощью визита своего представителя Жозепа Борреля, но потерпел фиаско. Об этом заявила Мария Захарова.

Дипломат призналась, что в случае провала с "поркой" у Европы всегда начинается истерика.

Официальный представитель МИД РФ поделилась мнением о том, что Европа тщательно планировала свое наказание. По ее словам, они хотели смешать все темы – журналистов, Навального и незаконные акции – в одну кучу и уехать домой с чувством выполненного долга. Однако у Запада ничего не вышло.

Захарова отметила, что ей сложно догадаться, почему так произошло. Как заявила дипломат в эфире радио "Вести FM", так получилось, вероятно, потому, что Москва предложила обсудить действительно важные вопросы, которые стоят на повестке дня сейчас.

Захарова уже не раз говорила о том, что Запад ведет себя беспардонно и грубо в отношении России.

Боррель посетил РФ 5 февраля. Представитель ЕС пообщался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. При этом любопытным оказался тот факт, что после возвращения домой Боррель начал по-другому высказываться о сложившихся отношениях, чем когда находился в РФ.