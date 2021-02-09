Жириновский подобрал слово для Зеленского из-за его отказа от "Спутника V"

Жириновский подобрал слово для Зеленского из-за его отказа от "Спутника V"
Владимир Жириновский. Фото: State Duma of Russian Federation/Twitter.com/www.globallookpress.com
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В Москве указали Киеву, что все лекарства в мире являются в той или иной степени экспериментальными

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит "дураком", отказывая в праве своим соотечественникам прививаться от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Такую оценку главе Незалежной дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, накануне экс-комик, комментируя возможность  закупок вакцины у "страны-агрессора", заявил, что "украинцы не кролики", поэтому на них нельзя экспериментировать.

Жириновский посчитал данное высказывание главы Незалежной глупым, отметив востребованность нашего препарата у многих стран в мире. При этом политик указал, что Зеленскому вообще никто в России "Спутник V" и не предлагает. А вот другие правительства стоят у нас в очереди за вакциной.

"А рядом сын фронтовика – вместе проливали кровь за нашу кровь, а теперь он через 75 лет чушь несет, что граждане Украины не кролики и на них экспериментировать не имеем право. Ну что я могу сказать? Дурак!", – цитирует Жириновского агентство "Регнум".

Политик подчеркнул, что вообще-то все лекарства в разной степени являются "экспериментом", и не все помогают на 100%, и люди умирают с ними или без них. И повторил свою мысль, что такой президент, который отказывает гражданам в российском препарате – "дурачок".

Ранее заявление пана Зеленского прокомментировали также в Кремле и МИД РФ. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что отказ киевского режима от "Спутника" означает лишь то, что другим странам достанется больше. В свою очередь директор Департамента информации и печати нашего дипведомства Мария Захарова отреагировала коротко: "На кроликах экспериментируют меньше".

Зато руку помощи украинцам протянули их кураторы из Вашингтона. Накануне временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин с радостью сообщила народу Незалежной, что щедрые Штаты предоставят Киеву холодильники для хранения в будущем вакцины от COVID-19 Pfizer. Когда именно в соборную доставят первые 117 тыс доз препарата, не уточняется.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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