Боррель обещал Европарламенту ввести новые санкции против России

Боррель обещал Европарламенту ввести новые санкции против России
Фото: Han Yan/XinHua/www.globallookpress.com
Отношения между Москвой и Брюсселем зашли в тупик

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что готов самостоятельно инициировать введении новой порции санкций в отношении России, ради сдерживания Москвы. Об этом дипломат сказал во время сегодняшнего выступления на пленарной сессии Европарламента, где он отчитывался о поездке в РФ.

Он отметил, что обсуждать вопрос с рестрикциями будут на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а потом на саммите в марте.

"На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции", – цитирует РИА "Новости" Борреля.

Дипломат подчеркнул, что он сделает конкретные предложения по данной теме.

Также испанец объявил, что Москва продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с Брюсселем, которые вообще зашли в тупик.


Осталось понять, каким образом из него выбраться на фоне того, что ЕС регулярно вводит санкции против России.

На заявление Борреля уже ответил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что РФ заинтересована в развитии отношений с Евросоюзом, который является одним из основных партнеров нашей страны, однако они "должны быть равноправными и взаимовыгодными".

Но Брюссель только и делает, что пытается давить на Москву, считает сенатор. Между тем, последними действиями Россия показала Западу, что мы являемся суверенным государством, и нам не нужно ничего навязывать ни в каких вопросах, в том числе в ситуации с осужденным по делу "Ив Роше" Алексеем Навальным, указал Джабаров.

"А если Боррель думал, что приедет в Москву и мы поддадимся на давление Запада, то он ошибся", – резюмировал сенатор.

Напомним, высокий дипломатический гость ЕС посетил российскую столицу 4-6 февраля. На итогом брифинге с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Боррель мирно говорил, что существуют сферы, в которых Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать, а Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.

Более того, испанец заявил, что ЕС не рассматривает никаких новых санкций против РФ в связи с ситуацией с берлинским пациентом.

Вероятно, что-то с дипломатом произошло по возвращении в Брюссель, если он так резко поменял свое мнение.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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С ним провели разъяснительную работу заокеанские кураторы Гейропы. Всё прям как у нас во времена СССР. Только у них диссидентов нет, страха больше чем было у наших в те времена.
Гость
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У него раздвоение личности, плохой признак.
Гость
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То и произошло, что пообещали уволить :))
А, у него кредитов, что у тех хохлов
Гость
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арест имущества россисяйских воров + полное закрытие для кисломордых шенгенской зоны
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