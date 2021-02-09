На Всебелорусском собрании пройдет "панихида" по Лукашенко - эксперт

На Всебелорусском собрании пройдет "панихида" по Лукашенко - эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Alexandr Altukhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лидер Республики проведет традиционный сбор для номенклатуры

Предстоящее Всебелорусское собрание, запланированное на 11-12 февраля, станет спектаклем одного актера – президента Белоруссии Александра Лукашенко, и одновременно "панихидой" по эпохе бацьки. Такую оценку грядущему мероприятию и выступлению на нем лидера страны дал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Он подчеркнул, что на собрании никакой речи о передачи власти не будет. По его словам, президент произнесет традиционную речь, в которой расскажет о планах на ближайшие пять лет, обвинит врагом, устроивших против него заговор, поругает Польшу с Украиной, про Россию не обмолвится, поскольку "она его спасла от полной катастрофы. Возможно, даже вызовет пятиминутные аплодисменты, предполагает эксперт.

Однако само мероприятие для Лукашенко – это способ продемонстрировать силу перед номенклатурой.

"Это будет срежиссированный спектакль одного актера, где он будет солировать на сцене перед 2,7 тыс человек", – сказал Болкунец НСН.

По мнению политолога, Александр Григорьевич на собрании будет демонстрировать свою легитимность, хотя он выборы проиграл. Эксперт убежден, что бацька находится в возрасте, в котором люди не способны "на прорывные технологии и идеи для развития".

"Это будет такое выступление за упокой, панихида по эпохе Лукашенко. Я также не жду, что Лукашенко озвучит модели ухода из власти, потому что он не тот человек, чтобы от нее добровольно отказываться", – заметил политолог.

По его словам, лидер нации будет держаться за президентское кресло из последних сил, но в общем это "голый король".

Ранее сегодня стало известно о запуске на официальной странице главы государства раздела "Президент без галстука". Здесь появились фотографии Лукашенко и представителей его семьи, а также коллег-политиков в неформальной обстановке. В частности, можно увидеть, как выглядит молодой бацька без усов. Еще есть редкий в плане публичности снимок Александра Григорьевича вместе с тремя сыновьями.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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