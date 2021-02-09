Заседание стартовало со споров о конституционности данного вопроса

В США начался процесс по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу.

Заседание открыли споры о конституционности импичмента после ухода главы Белого дома с поста. Проблема в том, что в законодательстве США нет никакой конкретики на этот счет, пишет РИА "Новости".

Вынесение окончательного решения будет зависеть от парламентариев, при этом обладающие большинством демократы стараются продвинуть свою позицию.

Всего на обсуждение конституционности импичмента отведено 4 часа, после чего сенаторы примут решение путем голосования. В том случае, если суд признает, что суд над экс-президентом соответствует Конституции США, процесс импичмента продолжится завтра.

Сенаторы обсудят действия Трампа в ходе волнений в Вашингтоне, а после примут окончательное решение об импичменте.

Напомним, что резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат 25 января. При этом нынешний президент США Джо Байден уверен, что его предшественника все-таки лишат полномочий.