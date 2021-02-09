В сенате начался процесс по импичменту Трампа

Заседание стартовало со споров о конституционности данного вопроса

В США начался процесс по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу.

Заседание открыли споры о конституционности импичмента после ухода главы Белого дома с поста. Проблема в том, что в законодательстве США нет никакой конкретики на этот счет, пишет РИА "Новости". 

Вынесение окончательного решения будет зависеть от парламентариев, при этом обладающие большинством демократы стараются продвинуть свою позицию. 

Всего на обсуждение конституционности импичмента отведено 4 часа, после чего сенаторы примут решение путем голосования. В том случае, если суд признает, что суд над экс-президентом соответствует Конституции США, процесс импичмента продолжится завтра. 

Сенаторы обсудят действия Трампа в ходе волнений в Вашингтоне, а после примут окончательное решение об импичменте.

Напомним, что резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат 25 января. При этом нынешний президент США Джо Байден уверен, что его предшественника все-таки лишат полномочий.  

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

США получили пощечину за "Северный поток - 2"

Проект газопровода из РФ в ФРГ оказался выгоден даже американскому бизнесу

Гаага проигнорировала нарушения Киева в деле МН17

На аргументы российской стороны "независимые эксперты" в Нидерландах закрыли глаза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей