Трамп подготовил план мести республиканцам после импичмента

Трамп подготовил план мести республиканцам после импичмента
Дональд Трамп. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Экс-президент США рассчитывает на оправдание и терпеливо ждет

Дональд Трамп не намерен опускать руки. И как только процесс по импичменту будет завершен, он примется за претворение грандиозного плана – укрепить свои позиции в стране. Об этом рассказали источники в окружении бывшего главы Белого дома.

Экс-президент США  не сомневается в том, что Сенат его оправдает. И собирается не только занять одно из ведущих мест в стане республиканцев, но и быть в центре американской политической жизни, приводит сообщение его помощников Politico. 

Как отметили источники, затеянное представителями Демпартии судилище – по лишению Трампа полномочий – оказалось ему полезным. Его дружно поддержали однопартийцы, и отныне он может смело на них положиться и убрать из рядов "предателей".

Пока же бывший глава Белого дома терпеливо выжидает подходящего момента. Он молчит, играет в гольф, тем самым показывая, что равнодушно относится к происходящему в Сенате. Однако все изменится как только закончится процесс импичмента. Экс-президент станет все чаще бывать на виду у народа.

В полдень 10 февраля пройдет второе слушание по делу Трампа. Сенаторы определя, являются ли высказывания бывшего главы Белого дома, предшествующие штурму Капитолия, призывом к мятежу и проголосуют за или против импичмента, предает "МИР24"

Первое заседание по лишению бывшего президента  США Дональда Трампа полномочий началось. Вынесение окончательного решения будет зависеть от парламентариев, при этом обладающие большинством демократы стараются продвинуть свою позицию.

Ранее стала известна тактика экс-главы Белого дома с импичментом. Он обдумывал способы защиты с юристами.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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Трамп! долби бандеровскую заразу в своем доме, удачи!
Вячеслав Анатольевич
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Хотелось бы видеть его на судебном заседании в Москве где с него спросят по полной за все те гадости, которые он сделал России. По крайней мере он должен выйти нищим...из здания суда в автозак, потом в Сибирь убирать снег.
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