Почти 1,5 миллиона долларов: США раскошелятся на молдавскую прессу

Американский Госдеп не пожалеет денег на развитие "независимых" СМИ в Республике

США облагодетельствуют прессу в Молдавии. Тамошним средствам массовой информации собираются передать довольно солидный по их меркам куш  – почти $1,5 миллиона. 

Щедрость задумал проявить не кто иной, как американский Госдепартамент. Он, судя по соответствующему тендеру, не пожалеет денег на СМИ в Республике, но не всех. 

Заокеанская держава намерена укрепить потенциал и развитие "независимой" молдавской прессы. Поддержку в виде суммы около $1 млн окажут тем местным медиа, которые подают исчерпывающую, достоверную и объективную информацию. 

Почти $500 тыс. Госдеп отправит на повышение квалификации молдавских журналистов. Населению должны грамотно сообщать о происходящих в стране политических и экономических событиях

Чтобы укрепить их конкурентоспособность и повысить качество информирования привлекут специально отобранных спецов. Они будут  разрабатывать образовательные программы, организовывать учебные поездки и стажировки.

Гражданам, которые будут проходить обучение предложат и "другие виды взаимодействия c компетентными практикующими специалистами" в области СМИ. Причем не только из Молдавии, но и из других стран, а также из США, приводит выдержки из документа RT.

Полина ДОРОЖКИНА

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